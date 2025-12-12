În ultimii ani, Tudor Chirilă s-a făcut remarcat nu doar prin performanța sa artistică, ci și implicarea civică de care a dat dovadă. A luptat împotriva nedreptăților și neregulilor din stat, atât ieșind în stradă, cât și profitând de notorietatea sa pentru a-și face părerile și apelurile auzite. Acum, când documentarul făcut de Recorder au scos la iveală problemele din Justiția românească, Tudor Chirilă face o postare pe Facebook în care laudă inițiativa jurnaliștilor și le cere politicienilor din vârful clasei politice românești, Nicușor Dan și Ilie Bolojan, să acționeze urgent.

Ce spune Tudor Chirilă despre documentarul Recorder

Tudor Chirilă laudă inițiativa și munca jurnaliștilor Recorder, precum și curajul magistraților care au vorbit despre despre neregulile de funcționare din Justiție. El subliniază soluțiile care ar putea duce la redresarea sistemului judiciar care, pe de-o parte, presupune demisia celor care au dus la acest dezastru generalizat și, pe de altă parte, schimbarea legilor acre facilitează abuzul de putere.

„Documentarul Recorder despre starea justiției este o radiografie imens de dureroasă despre prăbușirea independenței justiției din România.

Un documentar cu oameni curajoși despre o mână de ticăloși fără scrupule în funcții cheie care servesc corupția, corupții, mafiile transpartinice.

Infinit respect magistraților care au vorbit în acest documentar, unii dintre ei fără protecția anonimatului. Un documentar care are meritul de a organiza excelent informațiile, anchetele, mărturiile, exemplele marilor dosare prescrise sau nefinalizate, condamnările anulate, precum și toată mișcarea de subjugare a justiției începută în 2017 și chiar mai devreme și care se află în plin proces de desăvârșire. Justiția capturată.

Deși un film aparent lipsit de speranță, din mărturiile magistraților reies și soluții. Și astea nu sunt doar demisiile ticăloșilor Savonea, Arsenie, Voineag, etc., ci mai ales reformarea sistemului prin schimbarea legilor. Sper ca din ce în ce mai mulți magistrați onești să aibă curajul să denunțe mafia din sistem prezentată atât de clar în acest documentar”, și-a început artistul postarea de pe Facebook.

Ce mesaj le-a transmis Tudor Chirilă lui Nicușor Dan și lui Ilie Bolojan

După ce magistrații au ieșit în față și au semnalat lacunele de funcționare din Justiție, Tudor Chirilă consideră că este de datoria lui Nicușor Dan să le fie alături angajaților din sistemul de Justiție care își exercită drepturile și obligațiile cu onestitate și în interesul poporului. Cât despre premierul Ilie Bolojan, artistul crede că este momentul să se debaraseze de un partid din care fac parte complici la funcționarea defectuoasă a sistemului de Justiție.

„Președintele Nicușor Dan are obligația, datoria, responsabilitatea și ce-o mai vrea el să fie alături de magistrații onești care încă există în sistem. Și trebuie să demonstreze asta repede, că altfel o să ajungem la concluzia că l-au împachetat securiștii.

Premierul Ilie Bolojan e președintele unui partid din care face parte un ticălos precum Cătălin Predoiu alături de alte grupări de mafioți care nu sunt străine, ba chiar complice cu putregaiul din justiție. Dacă nu face ceva va fi înghițit și el și toată reforma posibilă.

Și și guvernul au datoria să coopteze magistrații cinstiți din sistemul de justiție și să propună modificările legislative care să nu mai permită controlul pe verticală care se întâmplă acum. Soluțiile sunt la vedere.