Un bărbat a murit în Munţii Făgăraş. Se accidentase grav în timpul unei drumeții

Un bărbat a murit în Munţii Făgăraş. Se accidentase grav în timpul unei drumeții

Selen Osmanoglu
09 aug. 2025, 09:14
Sursă foto: Facebook/Salvamont Maramureș

Un bărbat de 39 de ani a murit, după ce s-a accidentat grav în Munții Făgăraș. Salvamontiştii au găsit victima în zona Cabanei Suru.

  • Ce s-a întâmplat în Munții Făgăraș
  • Cine este victima

Ce s-a întâmplat în Munții Făgăraș

Un bărbat de 39 de ani s-a rănit grav, vineri, în timpul unei drumeţii în Munţii Făgăraş, conform Observator.

Salvamontiştii s-au deplasat de urgenţă spre locul incidentului. A fost alertat şi elicopterul SMURD.

Cu toate acestea, din păcate, când au ajuns la victimă echipaje de salvare au constatat că este decedată.

„Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu a intervenit de urgenţă în urma unui apel primit prin 112, care semnala un turist grav accidentat în zona cascadei dinspre Cabana Suru, Munţii Făgăraş. Echipa Salvamont s-a deplasat rapid la locul indicat, fiind alertat şi elicopterul SMURD din cadrul Punctului de Operare Aeromedicală Caransebeş”, a transmis, vineri seară, Salvamont Sibiu.

Cine este victima

Turistul este un bărbat de 39 de ani din judeţul Sibiu.

„Elicopterul a fost retras, iar echipa Salvamont Sibiu a procedat la recuperarea trupului şi transportul acestuia până la baza muntelui, unde a fost predat către reprezentanţii IML”, au precizat salvamontiştii.

Poliţiştii au preluat cazul şi au deschis un dosar penal.

