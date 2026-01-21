B1 Inregistrari!
Un bărbat în vârstă de 66 de ani

Sfârșit tragic pentru un bărbat din Mărișelu: Ce au descoperit medicii
Un bărbat în vârstă de 66 de ani
Cuprins
  1. În ce stare a ajuns un bărbat de 66 de ani la spital
  2. Au existat șanse de salvare pentru pacient
  3. Care a fost deznodământul acestei intervenții

Un bărbat de 66 de ani din localitatea Mărișelu a murit la spitalul din Bistrița, după ce a fost adus la unitatea medicală în stare critică pe data de 19 ianuarie. Pacientul era slăbit din cauza frigului, motiv pentru care echipele de intervenție au fost alertate imediat pentru a-i acorda primul ajutor necesar.

În ce stare a ajuns un bărbat de 66 de ani la spital

Pacientul a fost preluat de un echipaj de terapie intensivă mobilă, iar în momentul transportului medicii au  efectuat  manevre de resuscitare deoarece inima bărbatului încetase să mai bată. Bărbatul se afla în șoc hipotermic sever și prezenta o temperatură corporală extrem de scăzută, mult sub limitele normale.

Pe lângă starea de îngheț avansat, analizele făcute la spital au arătat că bărbatul consumase o cantitate mare de alcool. Această problemă a fost însoțită de o infecție severă la plămâni și de alte boli mai vechi, care i-au slăbit organismul până la pragul critic.

Au existat șanse de salvare pentru pacient

Inițial, organismul bărbatului a răspuns manevrelor de resuscitare aplicate în Unitatea de Primiri Urgențe, iar medicii au reușit să îl stabilizeze pentru o scurtă perioadă de timp. Ulterior, acesta a primit îngrijiri de specialitate, fiind transferat în secția de Anestezie și Terapie Intensivă. Echipa medicală a sperat că starea acestuia se va îmbunătăți odată ce temperatura corpului va fi readusă la parametri normali, însă complicațiile interne au fost prea mari.

Care a fost deznodământul acestei intervenții

Din păcate, eforturile medicilor au fost în zadar, deoarece inima bărbatului nu a mai putut fi repornită, astfel că decesul a fost declarat. Purtătorul de cuvânt al instituției, Camelia Strungari, a confirmat că toate protocoalele medicale de urgență au fost respectate cu strictețe până în ultima secundă.

Acest caz tragic readuce în atenția publică pericolele consumului de alcool în timpul sezonului rece, deoarece acesta oferă o falsă senzație de căldură și accelerează înghețul organelor vitale, potrivit observator

