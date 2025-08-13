A fost prins deținutul care a evadat marți din Penitenciarul Mărgineni. Ion Milosiu, în vârstă de 32 de ani, a fost condamnat definitiv la 5 ani și 10 luni de închisoare.

Pentru ce a fost condamnat bărbatul

Absența de la Penitenciarul Mărgineni a fost constatată marți, în jurul orei 18.00. Acesta a fost condamnat definitiv la 5 ani și 10 luni de închisoare pentru act sexual cu un minor și încadrat în regim închis, potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, citată de .

Bărbatul a fost prins o zi mai târziu, în Vărbilău, județul Prahova, în timp ce se ascundea în podul unei case.

Cum a reușit să evadeze

Bărbatul de 32 de ani lucra în bucătăria închisorii şi a reuşit să evadeze escaladând unul dintre zidurile lăsate nesupravegheate de gardieni. Cu doar câteva zile înainte de acest eveniment, posturile de pază au fost înlocuite de .

„Penitenciarul Mărgineni informează că, în data de 13.08.2025, orele 11:43 deținutul Milosiu Ion, în vârstă de 32 de ani, a fost identificat și capturat în comuna Vărbilău, județul Prahova, în urma unei acțiuni desfășurate de către polițiști de penitenciare din cadrul unității noastre, în colaborare cu personal din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița și Prahova.

Reaminitim că deținutul a părăsit penitenciarul în data de 12.08.2025, în jurul orei 18:00.

Acesta urmează să fie reîncarcerat în Penitenciarul Mărgineni, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Reiterăm faptul că părăsirea fără autorizare a locului de deținere reprezintă infracțiunea de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la șase luni la trei ani.

Conducerea Penitenciarului Mărgineni mulțumește pentru sprijin tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne, reprezentanților mass-media, precum și cetățenilor care au oferit informații ce au condus la capturarea deținutului”, au transmis autoritățile.