B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » A fost prins deținutul evadat de la Penitenciarul Mărgineni. Unde se ascundea bărbatul

A fost prins deținutul evadat de la Penitenciarul Mărgineni. Unde se ascundea bărbatul

B1.ro
13 aug. 2025, 12:34
A fost prins deținutul evadat de la Penitenciarul Mărgineni. Unde se ascundea bărbatul
Sursă foto: ANP

A fost prins deținutul care a evadat marți din Penitenciarul Mărgineni. Ion Milosiu, în vârstă de 32 de ani, a fost condamnat definitiv la 5 ani și 10 luni de închisoare.

Cuprins:

  1. Pentru ce a fost condamnat bărbatul
  2. Cum a reușit să evadeze

Pentru ce a fost condamnat bărbatul

Absența deținutului de la Penitenciarul Mărgineni a fost constatată marți, în jurul orei 18.00. Acesta a fost condamnat definitiv la 5 ani și 10 luni de închisoare pentru act sexual cu un minor și încadrat în regim închis, potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, citată de Observator News.

Bărbatul a fost prins o zi mai târziu, în Vărbilău, județul Prahova, în timp ce se ascundea în podul unei case.

Cum a reușit să evadeze

Bărbatul de 32 de ani lucra în bucătăria închisorii şi a reuşit să evadeze escaladând unul dintre zidurile lăsate nesupravegheate de gardieni. Cu doar câteva zile înainte de acest eveniment, posturile de pază au fost înlocuite de camere video.

„Penitenciarul Mărgineni informează că, în data de 13.08.2025, orele 11:43 deținutul  Milosiu Ion,  în vârstă de 32 de ani, a fost identificat și capturat în comuna Vărbilău, județul Prahova, în urma unei acțiuni desfășurate de către polițiști de penitenciare  din cadrul  unității noastre, în colaborare cu personal din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița și Prahova.

Reaminitim că deținutul a părăsit penitenciarul în data de 12.08.2025, în jurul orei 18:00.

Acesta urmează să fie reîncarcerat în Penitenciarul Mărgineni, în vederea  dispunerii măsurilor legale.

Reiterăm faptul că părăsirea fără autorizare a locului de deținere reprezintă infracțiunea  de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la șase luni la trei ani.

Conducerea Penitenciarului Mărgineni mulțumește pentru sprijin tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne, reprezentanților mass-media, precum și cetățenilor care au oferit informații ce au condus la capturarea deținutului”, au transmis autoritățile.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Noi beneficii ale consumului de ciocolată. Descoperire surprinzătoare făcută de experții în sănătate
Eveniment
Noi beneficii ale consumului de ciocolată. Descoperire surprinzătoare făcută de experții în sănătate
Vacanță de coșmar în Turcia. Ce nereguli a sesizat o româncă la hotelul de 5 stele la care a fost cazată
Eveniment
Vacanță de coșmar în Turcia. Ce nereguli a sesizat o româncă la hotelul de 5 stele la care a fost cazată
Recomandări pentru o vacanță reușită în Dubai. Ce trebuie să știe un turist înainte de călătorie
Eveniment
Recomandări pentru o vacanță reușită în Dubai. Ce trebuie să știe un turist înainte de călătorie
Localnicii dintr-o comună prahoveană, revoltați după ce, în zonă, a fost montată o antena 5G. „Vin aici, în afara orașului, să nu fiu poluată”
Eveniment
Localnicii dintr-o comună prahoveană, revoltați după ce, în zonă, a fost montată o antena 5G. „Vin aici, în afara orașului, să nu fiu poluată”
Scenă bizară la o slujbă oficiată de IPS Teodosie: Un clovn a venit în fața altarului și s-a pus în genunchi. Reacția arhiepiscopului (VIDEO)
Eveniment
Scenă bizară la o slujbă oficiată de IPS Teodosie: Un clovn a venit în fața altarului și s-a pus în genunchi. Reacția arhiepiscopului (VIDEO)
Fructul toamnei, aliat al sănătății. Ce nu ar trebui să îți lipsească din alimentație
Eveniment
Fructul toamnei, aliat al sănătății. Ce nu ar trebui să îți lipsească din alimentație
Beneficiile infuziei din frunze de țelină. Băutura care curăță organismul și întărește imunitatea
Eveniment
Beneficiile infuziei din frunze de țelină. Băutura care curăță organismul și întărește imunitatea
Tot mai mulți români dau vacanțele în hoteluri la schimb pe cele în rulote. Cât costă o astfel de experiență
Eveniment
Tot mai mulți români dau vacanțele în hoteluri la schimb pe cele în rulote. Cât costă o astfel de experiență
Orașul din România care a interzis fumatul în mai multe spații publice. Amenzile ajung și la 500 de lei
Eveniment
Orașul din România care a interzis fumatul în mai multe spații publice. Amenzile ajung și la 500 de lei
Reacția neașteptată a unui bărbat din Vâlcea, după ce polițiștii i-au spus să nu mai asculte muzică tare pe stradă
Eveniment
Reacția neașteptată a unui bărbat din Vâlcea, după ce polițiștii i-au spus să nu mai asculte muzică tare pe stradă
Ultima oră
13:27 - Noi beneficii ale consumului de ciocolată. Descoperire surprinzătoare făcută de experții în sănătate
13:15 - Ministrul Nazare: Am creat o nouă formulă de taxare a companiilor multinaționale. Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune (VIDEO)
13:15 - Vacanță de coșmar în Turcia. Ce nereguli a sesizat o româncă la hotelul de 5 stele la care a fost cazată
13:08 - Marisa Paloma, implicată într-un accident rutier: „Am trecut printr-o criză existențială”
12:59 - Jador, incident după un spectacol în Giurgiu. Cum s-a scuzat în fața fanilor: „Nu vreau să-mi fac probleme nici mie, nici nimănui”
12:45 - Recomandări pentru o vacanță reușită în Dubai. Ce trebuie să știe un turist înainte de călătorie
12:38 - Doi minori au ajuns la spital după ce au mâncat un sandviș cumpărat de pe stradă
12:33 - Ionuț Pucheanu (PSD): Guvernul, în loc să taie otova de la primării, mai bine s-ar ocupa de agenții și numărul de angajați ai ministerelor (VIDEO)
12:17 - Daliana Răducan și Răzvan Simion: „Suntem pregătiți să devenim părinți”. Cum se înțelege soția prezentatorului cu fiica acestuia
12:01 - Dan Negru: „Îmi plac călătoriile. Banii se întorc, anii nu”