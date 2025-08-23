B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un tânăr din Argeș a murit strivit de un acoperit luat de vânt. Alte două persoane au fost rănit

Un tânăr din Argeș a murit strivit de un acoperit luat de vânt. Alte două persoane au fost rănit

B1.ro
23 aug. 2025, 09:13
Un tânăr din Argeș a murit strivit de un acoperit luat de vânt. Alte două persoane au fost rănit
Un mort și doi răniți după ce un acoperiș a fost luat de vânt, în Argeș Foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

Sfârșit tragic pentru un tânăr de 18 ani, din Argeș. Băiatul a murit strivit de un acoperiș luat de vânt, iar alte două persoane au fost rănite în același incident.

 

Cuprins:

  1. Unde și când a avut loc incidentul tragic
  2. Ce s-a întâmplat cu celelalte două victime

 

Unde și când a avut loc incidentul tragic

Incidentul tragic a avut loc vineri seară, în satul Lucieni, din județul Argeș. Pompierii au intervenit la fața locului cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat, alături de un echipaj al SAJ, a informat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.

La locul accidentului au fost găsite trei victime, dintre care două conștiente și una în stop cardio-respirator. În ciuda eforturile depuse de echipajul medical sosit la fața locului, persoana în stop-cardio-respirator nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată.

„În urma evenimentului au rezultat trei victime de sex masculin: o victimă conştientă, plecată cu autoturism civil spre spital, până la sosirea forţelor de intervenţie; o victimă în SCR (stop cardio-respirator – n.r.), asistată de echipajul SAJ (persoana a fost extrasă de pompieri); o victimă conştientă, acuză dureri la membrele inferioare şi superioare şi în zona coloanei (persoana este asistată de paramedicii SMURD)”, au transmis reprezentanţii ISU Argeş, potrivit Știrile ProTV.

Ce s-a întâmplat cu celelalte două victime

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş a anunţat că cele trei persoane au fost prinse sub acoperișul unei clădiri ce servea drept anexă în gospodărie. Două dintre victime, un bărbat de 40 de ani și fiul acestuia, în vârstă de 17 ani, au supraviețuit incidentului și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

„Din primele cercetări s-a stabilit că trei persoane, dintre care două din respectiva gospodărie, au fost surprinse de colapsarea unei clădiri construită din materiale din lemn, cu destinaţie de magazie de lucru, având depozitat fân în partea superioară. Una dintre persoanele în cauză, tânăr de 18 ani, a suferit leziuni în urma cărora a survenit decesul. (…) Celelalte două persoane, respectiv bărbat de 40 de ani, din Hârtieşti, proprietarul gospodăriei, şi fiul acestuia, de 17 ani, au suferit leziuni, fiind transportaţi la spital”, se precizează într-un comunicat al IPJ Argeş.

A fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Alertă într-o localitate din Bistrița-Năsăud. O persoană a fost mușcată de șarpe
Eveniment
Alertă într-o localitate din Bistrița-Năsăud. O persoană a fost mușcată de șarpe
Un bărbat și fiul lui au murit înecați în lacul Snagov. Erau pe caiac când au fost luați prin surprindere de furtună
Eveniment
Un bărbat și fiul lui au murit înecați în lacul Snagov. Erau pe caiac când au fost luați prin surprindere de furtună
Scandalurile din Centrul Vechi al Capitalei vor deveni istorie. Zona va fi supravegheată de camere cu recunoaștere facială
Eveniment
Scandalurile din Centrul Vechi al Capitalei vor deveni istorie. Zona va fi supravegheată de camere cu recunoaștere facială
Un român aflat pe lista Most Wanted a fost adus în țară, din Norvegia. Ce acuzații i se aduc
Eveniment
Un român aflat pe lista Most Wanted a fost adus în țară, din Norvegia. Ce acuzații i se aduc
Ce a nemulțimit-o pe o româncă aflată în vacanță, în Grecia. Internauții au taxat-o: „Noi venim aici, nu ne obligă nimeni”
Eveniment
Ce a nemulțimit-o pe o româncă aflată în vacanță, în Grecia. Internauții au taxat-o: „Noi venim aici, nu ne obligă nimeni”
Furtuna a făcut prăpăd în București: Un trecător a ajuns la spital, în stare gravă, după ce un copac a căzut peste el, iar mai mulți copaci au fost smulși din pământ de vântul puternic
Eveniment
Furtuna a făcut prăpăd în București: Un trecător a ajuns la spital, în stare gravă, după ce un copac a căzut peste el, iar mai mulți copaci au fost smulși din pământ de vântul puternic
Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații
Eveniment
Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații
Situație fără precedent pe litoral: polițiștii i-au păzit pe oameni ca să nu intre în apă. Un bărbat a fost încătușat
Eveniment
Situație fără precedent pe litoral: polițiștii i-au păzit pe oameni ca să nu intre în apă. Un bărbat a fost încătușat
Combinația pepene-brânză, un pericol sau un aliat pentru sănătate. Ce spune Carmen Brumă despre gustarea preferată de români
Eveniment
Combinația pepene-brânză, un pericol sau un aliat pentru sănătate. Ce spune Carmen Brumă despre gustarea preferată de români
Furtună puternică în București. A fost emis mesaj Ro-Alert
Eveniment
Furtună puternică în București. A fost emis mesaj Ro-Alert
Ultima oră
12:27 - Ilie Bolojan, vizită oficială în Republica Moldova. Premierul Dorin Recean: Relațiile dintre Chișinău și București au ajuns la cel mai frățesc nivel
11:49 - Alertă într-o localitate din Bistrița-Năsăud. O persoană a fost mușcată de șarpe
11:26 - Ilie Bolojan a ajuns în Republica Moldova. Premierul României a fost primit de omologul moldovean, Dorin Recean
11:07 - Roger Federer este al doilea tenismen care a devenit miliardar, după Ion Țiriac
10:09 - Alexandru Rogobete: Șefii secțiilor din spitale nu mai pot rămâne în funcții din inerție / Ce schimbări anunță ministrul Sănătății în procesul de selecție și evaluare a persoanelor de la conducere
09:37 - Un bărbat și fiul lui au murit înecați în lacul Snagov. Erau pe caiac când au fost luați prin surprindere de furtună
08:53 - Trump, dezamăgit că întâlnirea Putin-Zelenski nu se va concretiza curând, anunță când va lua o decizie în privința războiului din Ucraina
08:17 - Ilie Bolojan, prima vizită în Republica Moldova în calitate de premier. Cu cine se va întâlni în țara vecină
23:55 - Facturi chiar și triplate la energie, după expirarea plafonării și creșterea TVA. Oamenii sunt exasperați: „Suma este mult mai mare!”
23:54 - Scandalurile din Centrul Vechi al Capitalei vor deveni istorie. Zona va fi supravegheată de camere cu recunoaștere facială