Sfârșit tragic pentru un tânăr de 18 ani, din Argeș. Băiatul a murit strivit de un acoperiș luat de vânt, iar alte două persoane au fost rănite în același incident.

Cuprins:

Unde și când a avut loc incidentul tragic Ce s-a întâmplat cu celelalte două victime

Unde și când a avut loc incidentul tragic

Incidentul tragic a avut loc vineri seară, în satul Lucieni, din județul Argeș. au intervenit la fața locului cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat, alături de un echipaj al SAJ, a informat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.

La locul accidentului au fost găsite trei victime, dintre care două conștiente și una în stop cardio-respirator. În ciuda eforturile depuse de echipajul medical sosit la fața locului, persoana în stop-cardio-respirator nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată.

„În urma evenimentului au rezultat trei victime de sex masculin: o victimă conştientă, plecată cu autoturism civil spre spital, până la sosirea forţelor de intervenţie; o victimă în SCR (stop cardio-respirator – n.r.), asistată de echipajul SAJ (persoana a fost extrasă de pompieri); o victimă conştientă, acuză dureri la membrele inferioare şi superioare şi în zona coloanei (persoana este asistată de paramedicii SMURD)”, au transmis reprezentanţii ISU Argeş, potrivit .

Ce s-a întâmplat cu celelalte două victime

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş a anunţat că cele trei persoane au fost prinse sub acoperișul unei clădiri ce servea drept anexă în gospodărie. Două dintre victime, un bărbat de 40 de ani și fiul acestuia, în vârstă de 17 ani, au supraviețuit incidentului și au fost transportați la pentru îngrijiri medicale de specialitate.

„Din primele cercetări s-a stabilit că trei persoane, dintre care două din respectiva gospodărie, au fost surprinse de colapsarea unei clădiri construită din materiale din lemn, cu destinaţie de magazie de lucru, având depozitat fân în partea superioară. Una dintre persoanele în cauză, tânăr de 18 ani, a suferit leziuni în urma cărora a survenit decesul. (…) Celelalte două persoane, respectiv bărbat de 40 de ani, din Hârtieşti, proprietarul gospodăriei, şi fiul acestuia, de 17 ani, au suferit leziuni, fiind transportaţi la spital”, se precizează într-un comunicat al IPJ Argeş.

A fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă.