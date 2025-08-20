B1 Inregistrari!
Metoda inedită care te poate scăpa de sforăit noaptea. Ce spun studiile

Metoda inedită care te poate scăpa de sforăit noaptea. Ce spun studiile

Răzvan Adrian
20 aug. 2025, 09:24
Metoda inedită care te poate scăpa de sforăit noaptea. Ce spun studiile
Sursa foto: Freepik

Un studiu efectuat în India indică faptul că exercițiile tradiționale cu o simplă scoică, utilizată ca instrument de suflat, pot îmbunătăți calitatea somnului și te pot scăpa de sforăit.

Rezultatele ar putea oferi o opțiune mai accesibilă în comparație cu aparatele CPAP, care sunt greu de suportat de mulți pacienți, informează Click!

Cuprins:

  • Cum te poate ajuta o simplă scoică de mare
  • De ce ar putea funcționa
  • Ce știm despre studiu

Cum te poate ajuta o simplă scoică de mare

Apneea obstructivă în somn afectează aproape un miliard de adulți din întreaga lume și se manifestă prin pauze repetate de respirație în timpul nopții.

Potrivit unui studiu realizat cu 30 de participanți care aveau forme moderate de apnee, cercetătorii au împărțit grupul în două: unii au practicat exercițiul indian care implică suflatul într-o scoică de mare, iar ceilalți au urmat doar tehnici de respirație.

Rezultatele au arătat că persoanele care au folosit scoica au dormit mai bine și s-au trezit mai odihnite decât cei din grupul de control, fără episoade de sforăit.

De ce ar putea funcționa

Pulmonologul Krishna K. Sharma de la Eternal Heart Care Centre and Research Institute din Jaipur a explicat:

„Tratamentul standard pentru sforăit este un aparat de presiune pozitivă continuă a căilor respiratorii, sau CPAP, care menține căile respiratorii ale pacientului deschise prin suflarea aerului printr-o mască pe parcursul nopții.

Deși este eficient, mulți pacienți îl consideră inconfortabil și au dificultăți în a-l folosi constant”, a explicat Krishna K. Sharma, conform ScienceAlert.

Exercițiul implică o inspirație profundă, urmată de o expirație forțată și prelungită.

„Aceasta presupune o inhalare profundă urmată de o expirație forțată, susținută prin buze strânse. Această acțiune generează vibrații puternice și rezistență la fluxul de aer, ceea ce probabil întărește mușchii căilor respiratorii superioare, inclusiv gâtul și palatul moale, zone care adesea se colapsează în timpul somnului la persoanele cu OSA” a mai explicat Krishna K. Sharma, potrivit sursei citate.

După șase luni de practică, participanții din studiu au raportat că se simțeau cu 34% mai puțin somnoroși în timpul zilei și aveau cu până la cinci episoade de apnee mai puțin pe noapte.

Ce știm despre studiu

Monitorizările de somn au demonstrat, de asemenea, niveluri mai bune de oxigenare a sângelui la persoanele care au utilizat scoica. Cu toate acestea, Sharma a recunoscut că studiul este mic și nu a fost realizat pe un număr mai mare de persoane, ceea ce înseamnă că rezultatele trebuie interpretate cu precauție.

Echipa de cercetare lucrează deja la un nou studiu, care va avea loc în mai multe spitale, pentru a verifica eficiența exercițiului pe un număr mai mare și mai divers de pacienți.

