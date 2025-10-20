Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, a explicat luni, pentru B1 TV, cum locatarii din blocul afectat de e. Oamenii au trei variante la dispoziție, autoritățile locale urmând să suporte toate costurile.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Aneta Sîngeorzan și Alex Vlădescu pe B1 TV.

Unde vor sta locatarii din blocul afectat de explozie

Primarul a afirmat întâi că sunt 380 de locatari ale căror apartamente au fost afectate de explozie.

„Din acestea, au acceptat să fie cazate în hoteluri, pe cheltuiala Municipiului București, 111 persoane. Aceasta este ultima numărătoare pe care am primit-o de la Centrul Unic.

De azi, fiecărei familie i se prezintă una dintre cele trei variante. 1. Un apartament din fondul propriul al sau al sectoarelor. Apartamentele au fost verificate în prealabil de echipele noastre să fie la cele mai ridicate standarde. A doua opțiune sunt apartamentele puse la dispoziție din piața liberă de către ONG-urile de profil cu care lucrăm, care au un mecanism foarte bun. Iar a treia opțiune: Primăria Capitalei susține financiar plata chiriei de pe piața liberă și aici fiecare…

Începând de la 400 de euro până la 1000 de euro, raportat la numărul de camere și numărul de persoane care locuiesc în aceste apartamente. În funcție de ce decide fiecare, noi suntem foarte flexibili în a oferi cât mai repede un cămin pe termen mediu și lung.

Am discutat cu cei de acolo și această tragedie le-a afectat viața atât de mult încât mi-au spus: ”domnule primar, nu vrem să ne mutăm într-un hotel în afara cartierului Rahova. Vrem să locuim lângă casa pe care am avut-o, că de azi copiii revin la școală, noi – la muncă și viața noastră trebuie să meargă mai departe””, a declarat Stelian Bujduveanu, pentru B1 TV.

Ce se întâmplă cu imobilele din jur, blocul afectat de explozie și liceul din apropiere

Punerea în siguranță a imobilului afectat de explozie se va face de către o firmă specializată. Direcțiile din Primărie contractează o astfel de firmă de pe piața liberă. Totuși, nu se poate interveni la fața locului până nu se finalizează ancheta, a explicat el.

„Punerea în siguranță” va preveni „un efect de domino”, care „poate avea loc oricând”, a punctat Stelian Bujduveanu.

Primarul general interimar a mai precizat că scările din jur nu au fost avariate, deci locatarii se vor putea întoarce în casele lor. În schimb, în blocul afectat oamenii nu-și vor putea recupera bunurile până când acesta nu va fi pus în siguranță. Iar de mutat înapoi nu se pune problema până când blocul nu va fi .

Cât despre liceul din zonă afectat de suflul exploziei, acolo un stâlp a fost avariat și Primăria Sectorului 5 începe procedurile pentru a pune în siguranță liceul. Asta înseamnă inclusiv să se monteze geamuri noi. Până se fac lucrările necesare, cursurile se desfășoară online.