B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Unde vor sta locatarii din blocul afectat de explozie. Bujduveanu: Oamenii au 3 variante din care să aleagă. Noi suntem foarte flexibili în a le oferi cât mai repede un cămin (VIDEO)

Unde vor sta locatarii din blocul afectat de explozie. Bujduveanu: Oamenii au 3 variante din care să aleagă. Noi suntem foarte flexibili în a le oferi cât mai repede un cămin (VIDEO)

Traian Avarvarei
20 oct. 2025, 10:35
Unde vor sta locatarii din blocul afectat de explozie. Bujduveanu: Oamenii au 3 variante din care să aleagă. Noi suntem foarte flexibili în a le oferi cât mai repede un cămin (VIDEO)
Efectele exploziei din Rahova. Sursa foto: Inquam Photos / Tudor Pană
Cuprins
  1. Unde vor sta locatarii din blocul afectat de explozie
  2. Ce se întâmplă cu imobilele din jur, blocul afectat de explozie și liceul din apropiere

Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, a explicat luni, pentru B1 TV, cum vor fi ajutați locatarii din blocul afectat de explozie. Oamenii au trei variante la dispoziție, autoritățile locale urmând să suporte toate costurile.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Aneta Sîngeorzan și Alex Vlădescu pe B1 TV.

Unde vor sta locatarii din blocul afectat de explozie

Primarul a afirmat întâi că sunt 380 de locatari ale căror apartamente au fost afectate de explozie.

„Din acestea, au acceptat să fie cazate în hoteluri, pe cheltuiala Municipiului București, 111 persoane. Aceasta este ultima numărătoare pe care am primit-o de la Centrul Unic.

De azi, fiecărei familie i se prezintă una dintre cele trei variante. 1. Un apartament din fondul propriul al municipiului București sau al sectoarelor. Apartamentele au fost verificate în prealabil de echipele noastre să fie la cele mai ridicate standarde. A doua opțiune sunt apartamentele puse la dispoziție din piața liberă de către ONG-urile de profil cu care lucrăm, care au un mecanism foarte bun. Iar a treia opțiune: Primăria Capitalei susține financiar plata chiriei de pe piața liberă și aici fiecare…

Începând de la 400 de euro până la 1000 de euro, raportat la numărul de camere și numărul de persoane care locuiesc în aceste apartamente. În funcție de ce decide fiecare, noi suntem foarte flexibili în a oferi cât mai repede un cămin pe termen mediu și lung.

Am discutat cu cei de acolo și această tragedie le-a afectat viața atât de mult încât mi-au spus: ”domnule primar, nu vrem să ne mutăm într-un hotel în afara cartierului Rahova. Vrem să locuim lângă casa pe care am avut-o, că de azi copiii revin la școală, noi – la muncă și viața noastră trebuie să meargă mai departe””, a declarat Stelian Bujduveanu, pentru B1 TV.

Ce se întâmplă cu imobilele din jur, blocul afectat de explozie și liceul din apropiere

Punerea în siguranță a imobilului afectat de explozie se va face de către o firmă specializată. Direcțiile din Primărie contractează o astfel de firmă de pe piața liberă. Totuși, nu se poate interveni la fața locului până nu se finalizează ancheta, a explicat el.

„Punerea în siguranță” va preveni „un efect de domino”, care „poate avea loc oricând”, a punctat Stelian Bujduveanu.

Primarul general interimar a mai precizat că scările din jur nu au fost avariate, deci locatarii se vor putea întoarce în casele lor. În schimb, în blocul afectat oamenii nu-și vor putea recupera bunurile până când acesta nu va fi pus în siguranță. Iar de mutat înapoi nu se pune problema până când blocul nu va fi consolidat sau reconstruit.

Cât despre liceul din zonă afectat de suflul exploziei, acolo un stâlp a fost avariat și Primăria Sectorului 5 începe procedurile pentru a pune în siguranță liceul. Asta înseamnă inclusiv să se monteze geamuri noi. Până se fac lucrările necesare, cursurile se desfășoară online.

Tags:
Citește și...
Unele blocuri din Rahova au fost realimentate cu gaze. Ce a anunțat Distrigaz Sud Rețele
Eveniment
Unele blocuri din Rahova au fost realimentate cu gaze. Ce a anunțat Distrigaz Sud Rețele
Un bărbat din Dolj și-a omorât soția, apoi s-a sinucis. Descoperirea, făcută de fiul de 13 ani. De la ce ar fi pornit conflictul (VIDEO)
Eveniment
Un bărbat din Dolj și-a omorât soția, apoi s-a sinucis. Descoperirea, făcută de fiul de 13 ani. De la ce ar fi pornit conflictul (VIDEO)
Blocul care a explodat pe Calea Rahovei urmează să fie demolat. Când se va întâmpla acest lucru
Eveniment
Blocul care a explodat pe Calea Rahovei urmează să fie demolat. Când se va întâmpla acest lucru
Primăria Capitalei, în sprijinul oamenilor afectați de explozia din Rahova. Ce vor primi proprietarii mașinilor distruse
Eveniment
Primăria Capitalei, în sprijinul oamenilor afectați de explozia din Rahova. Ce vor primi proprietarii mașinilor distruse
Kelemen Hunor, despre intonarea imnului secuiesc la congresul UDMR: „România, de 107 ani, are și această comunitate pe teritoriul său: comunitatea maghiară”
Eveniment
Kelemen Hunor, despre intonarea imnului secuiesc la congresul UDMR: „România, de 107 ani, are și această comunitate pe teritoriul său: comunitatea maghiară”
Victor Ponta, după tragedia din Rahova: „Toți vor plăti, eu sunt convins de lucrul ăsta. Este un păcat care nu se iartă”
Eveniment
Victor Ponta, după tragedia din Rahova: „Toți vor plăti, eu sunt convins de lucrul ăsta. Este un păcat care nu se iartă”
Comitetul pentru Situații de Urgență București a decis realimentarea cu gaz a blocurilor din Rahova. Anunțul prefectului
Eveniment
Comitetul pentru Situații de Urgență București a decis realimentarea cu gaz a blocurilor din Rahova. Anunțul prefectului
Medicii au tras un semnal de alarmă. Noua variantă Covid provoacă dureri de dinți și maxilar
Eveniment
Medicii au tras un semnal de alarmă. Noua variantă Covid provoacă dureri de dinți și maxilar
Animalele beneficiază de condiții decente prin noua lege. Ce obligații au stăpânii și cât pot plăti pentru nerespectarea regulilor
Eveniment
Animalele beneficiază de condiții decente prin noua lege. Ce obligații au stăpânii și cât pot plăti pentru nerespectarea regulilor
Amenzi uriașe pentru trotinetiști! Ce greșeli banale îi pot lăsa fără bani
Eveniment
Amenzi uriașe pentru trotinetiști! Ce greșeli banale îi pot lăsa fără bani
Ultima oră
11:33 - Nicoleta Luciu, nouă schimbare radicală la 45 de ani. „Am fost în Turcia și mi-am micșorat…” (FOTO)
11:28 - Adriana Bahmuțeanu, despre situația medicului Flavia Groșan: „Să ne rugăm pentru doamna doctor! A descoperit formula medicală prin care se putea trata carcalacul cu doar câteva pastile”
11:10 - Vremea în România pe 20 octombrie 2025: Cum va fi astăzi și ce ne așteaptă în weekend?
10:58 - Gabriela Firea a devenit bunică. Momente fericite în viața fostei primărițe
10:49 - Unele blocuri din Rahova au fost realimentate cu gaze. Ce a anunțat Distrigaz Sud Rețele
10:17 - Anunț BOMBĂ pentru fanii „Insula Iubirii”! Doi foști concurenți au stabilit data nunții. Despre cine este vorba
09:51 - Ecaterina Ladin: „Am spus asta și o repet: nu mă descurc!”. Cum arată viața unei actriței cu trei copii
09:49 - Un bărbat din Dolj și-a omorât soția, apoi s-a sinucis. Descoperirea, făcută de fiul de 13 ani. De la ce ar fi pornit conflictul (VIDEO)
09:39 - Blocul care a explodat pe Calea Rahovei urmează să fie demolat. Când se va întâmpla acest lucru
09:23 - Olga Guțanu, tensiuni în familie din cauza relației cu CRBL: „Să nu fii cu un bărbat mai mare decât tine, să nu mă faci de râs”