Acasa » Eveniment » Universitatea Craiova își întărește ofensiva. Monday Etim, prezentat oficial drept noul jucător al Științei

Universitatea Craiova își întărește ofensiva. Monday Etim, prezentat oficial drept noul jucător al Științei

Răzvan Adrian
02 sept. 2025, 23:19
Universitatea Craiova își întărește ofensiva. Monday Etim, prezentat oficial drept noul jucător al Științei
Sursa foto: Facebook / Universitatea Craiova

Clubul Universitatea Craiova a anunțat oficial transferul lui Monday Etim, atacant nigerian de 26 de ani, care vine să întărească departamentul ofensiv.

Contractul este valabil pe trei ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Cuprins:

  • Transferul oficial și prezentarea jucătorului
  • Valoarea și perspectivele transferului

Transferul oficial și prezentarea jucătorului

Universitatea Craiova a anunțat astăzi sosirea lui Monday Etim, care s-a alăturat echipei alb-albastre după ce a jucat în mai multe campionate.

Atacantul din Nigeria a semnat un contract pe o perioadă de trei ani, cu opțiunea de a fi extins pentru încă un sezon.

„Bun venit la Știința, Monday Etim!, se arată în postarea oficială a clubului pe Facebook.

Etim are 26 de ani și a jucat anterior la echipe precum Hillerod, Roskilde, Helsingor, Orange County și FC Toros, aducând experiență internațională în atacul formației oltene.

Valoarea și perspectivele transferului

Conform evaluărilor disponibile pe Transfermarkt, Monday Etim are o valoare de piață estimată la 350.000 de euro.

Această sumă îl poziționează ca o investiție deosebit de valoroasă pentru clubul Știința.

În acest caz, conducerea clubului își propune ca noul jucător să contribuie semnificativ la îmbunătățirea jocului, având așteptări mari de la el în ceea ce privește aportul său pe teren.

„Succes în familia alb-albastră! 💙”,  mai notează comunicatul oficial.

