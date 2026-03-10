Tot mai mulți români aleg să își petreacă vacanțele în propria țară, redescoperind destinațiile locale. Contextul internațional tensionat și restricțiile de zbor îi determină pe mulți turiști să prefere România.

Potrivit unui studiu recent, aproape jumătate dintre români optează pentru concedii exclusiv în țară sau combină vacanțele interne cu cele din străinătate. Cardurile de vacanță sunt utilizate din ce în ce mai frecvent pentru plata sejururilor. În același timp, reducerile și serviciile incluse în pachetele de cazare rămân factori decisivi în alegerea destinației.

De ce aleg tot mai mulți români să își petreacă vacanțele în România

Pentru tot mai mulți români, vacanța înseamnă în primul rând timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Peste jumătate aleg să călătorească împreună cu familia. Aproape 35% preferă vacanțele în cuplu, văzând concediul ca pe un moment de relaxare și apropiere. În același timp, și incertitudinile legate de zboruri sau destinații externe îi fac pe mulți să fie mai prudenți. Astfel, România devine pentru tot mai mulți turiști o opțiune sigură și ușor de planificat pentru vacanță. Modul în care românii își organizează vacanțele reflectă această dorință de flexibilitate. Aproape 38% combină planificarea din timp cu deciziile luate pe ultima sută de metri, în timp ce 32% își stabilesc concediile cu mult înainte. Alți 27% aleg destinația în funcție de durata călătoriei și de experiențele pe care le caută. România are un avantaj important, diversitatea . De la stațiuni montane și litoral până la zone balneo, turiștii au la dispoziție numeroase opțiuni pentru vacanță. Totodată, orașele pline de istorie și cultură oferă experiențe ideale pentru relaxare și explorare.

Ce contează cu adevărat pentru românii care își planifică vacanța în țară Pentru majoritatea românilor, prețul și serviciile incluse rămân factorii decisivi atunci când aleg o . Aproape trei sferturi dintre turiști, adică 72%, spun că tarifele avantajoase cântăresc cel mai mult în decizia finală. În același timp, 56% analizează cu atenție facilitățile incluse în pachetele de cazare, precum micul dejun, accesul la piscină sau spa. Astfel, turiștii se asigură că sejurul le oferă confortul și relaxarea dorite.

Cardurile de vacanță continuă să fie un instrument foarte apreciat de turiști. Aproape jumătate dintre români au deja un card activ, iar 29% intenționează să îl folosească pentru următorul concediu, alături de plata online sau chiar numerar. În ceea ce privește durata sejurului, cei mai mulți români aleg vacanțe de aproximativ trei nopți. Această perioadă este suficientă pentru o pauză de relaxare fără a afecta prea mult programul de lucru.

Planificarea concediilor diferă de la o persoană la alta. Aproximativ 35% dintre își organizează vacanțele din timp, în timp ce alții profită de ofertele pentru a prinde cele mai bune tarife. În medie, românii călătoresc de două până la trei ori pe an și preferă destinații sigure și accesibile, precum litoralul românesc, Transilvania, Delta Dunării, Bucovina sau Banat, notează libertatea.ro