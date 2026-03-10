B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Vacanțele în România câștigă teren. Locurile din țară spre care se îndreaptă tot mai mulți români

Vacanțele în România câștigă teren. Locurile din țară spre care se îndreaptă tot mai mulți români

Ana Beatrice
10 mart. 2026, 14:26
Vacanțele în România câștigă teren. Locurile din țară spre care se îndreaptă tot mai mulți români
Aerial view Shot by Drone Village Small among mountains
Cuprins
  1. De ce aleg tot mai mulți români să își petreacă vacanțele în România
  2. Ce contează cu adevărat pentru românii care își planifică vacanța în țară

Tot mai mulți români aleg să își petreacă vacanțele în propria țară, redescoperind destinațiile locale. Contextul internațional tensionat și restricțiile de zbor îi determină pe mulți turiști să prefere România.

Potrivit unui studiu recent, aproape jumătate dintre români optează pentru concedii exclusiv în țară sau combină vacanțele interne cu cele din străinătate. Cardurile de vacanță sunt utilizate din ce în ce mai frecvent pentru plata sejururilor. În același timp, reducerile și serviciile incluse în pachetele de cazare rămân factori decisivi în alegerea destinației.

De ce aleg tot mai mulți români să își petreacă vacanțele în România

Pentru tot mai mulți români, vacanța înseamnă în primul rând timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Peste jumătate aleg să călătorească împreună cu familia. Aproape 35% preferă vacanțele în cuplu, văzând concediul ca pe un moment de relaxare și apropiere. În același timp, tensiunile din Orientul Mijlociu și incertitudinile legate de zboruri sau destinații externe îi fac pe mulți să fie mai prudenți. Astfel, România devine pentru tot mai mulți turiști o opțiune sigură și ușor de planificat pentru vacanță.

Modul în care românii își organizează vacanțele reflectă această dorință de flexibilitate. Aproape 38% combină planificarea din timp cu deciziile luate pe ultima sută de metri, în timp ce 32% își stabilesc concediile cu mult înainte. Alți 27% aleg destinația în funcție de durata călătoriei și de experiențele pe care le caută.

România are un avantaj important, diversitatea destinațiilor turistice. De la stațiuni montane și litoral până la zone balneo, turiștii au la dispoziție numeroase opțiuni pentru vacanță. Totodată, orașele pline de istorie și cultură oferă experiențe ideale pentru relaxare și explorare.

Ce contează cu adevărat pentru românii care își planifică vacanța în țară

Pentru majoritatea românilor, prețul și serviciile incluse rămân factorii decisivi atunci când aleg o vacanță. Aproape trei sferturi dintre turiști, adică 72%, spun că tarifele avantajoase cântăresc cel mai mult în decizia finală. În același timp, 56% analizează cu atenție facilitățile incluse în pachetele de cazare, precum micul dejun, accesul la piscină sau spa. Astfel, turiștii se asigură că sejurul le oferă confortul și relaxarea dorite.

Tags:
Citește și...
„Mi-au omorât copilul”. Un bebeluș a murit la două zile după ce a fost consultat de medicii din Iași. Acuzațiile mamei
Eveniment
„Mi-au omorât copilul”. Un bebeluș a murit la două zile după ce a fost consultat de medicii din Iași. Acuzațiile mamei
Greșeli frecvente în instalarea unui sistem fotovoltaic și cum pot fi evitate
Eveniment
Greșeli frecvente în instalarea unui sistem fotovoltaic și cum pot fi evitate
Protest inedit împotriva aplicațiilor de Inteligență Artificială. Mii de scriitori au publicat o „carte goală”
Eveniment
Protest inedit împotriva aplicațiilor de Inteligență Artificială. Mii de scriitori au publicat o „carte goală”
Mașină de poliție răsturnată pe o șosea din Vrancea. Un elev aflat în practică, rănit ușor. Este al doilea incident similar din ultimele zile
Eveniment
Mașină de poliție răsturnată pe o șosea din Vrancea. Un elev aflat în practică, rănit ușor. Este al doilea incident similar din ultimele zile
Muncitorii străini aduși din Bangladesh în România, exploatați ca forță de muncă ieftină. DIICOT a descins la locuințele suspecților
Eveniment
Muncitorii străini aduși din Bangladesh în România, exploatați ca forță de muncă ieftină. DIICOT a descins la locuințele suspecților
De ce nu este recomandat să bei suc de fructe pe stomacul gol? Iată ce spun nutriționiștii
Eveniment
De ce nu este recomandat să bei suc de fructe pe stomacul gol? Iată ce spun nutriționiștii
Caz șocant în Spania. Trei copii ar fi fost ținuți izolați ani de zile într-o „casă a groazei”
Eveniment
Caz șocant în Spania. Trei copii ar fi fost ținuți izolați ani de zile într-o „casă a groazei”
Un sondaj arată că o treime dintre oameni se așteaptă la Apocalipsă în timpul vieții lor
Eveniment
Un sondaj arată că o treime dintre oameni se așteaptă la Apocalipsă în timpul vieții lor
SUA analizează trimiterea de avioane la baza Mihail Kogălniceanu pentru posibile operațiuni în Orientul Mijlociu
Eveniment
SUA analizează trimiterea de avioane la baza Mihail Kogălniceanu pentru posibile operațiuni în Orientul Mijlociu
Record neașteptat în Franța! Un bărbat a strâns 566 de amenzi pentru parcare neplătită
Eveniment
Record neașteptat în Franța! Un bărbat a strâns 566 de amenzi pentru parcare neplătită
Ultima oră
16:22 - „Mi-au omorât copilul”. Un bebeluș a murit la două zile după ce a fost consultat de medicii din Iași. Acuzațiile mamei
16:13 - Greșeli frecvente în instalarea unui sistem fotovoltaic și cum pot fi evitate
16:09 - Putin și Netanyahu ar avea imagini compromițătoare cu Trump, susține un jurnalist canadian: „Sunt mai grave decât cele legate de Epstein”
16:03 - Lovitură pentru bugetari! Sporurile și primele rămân la nivelul din 2025. Cine mai primește indemnizația de hrană
16:00 - Consens în Capitală. Daniel Băluță s-a împăcat cu Ciprian Ciucu. Proiectul comun pe care îl au cei doi (VIDEO)
15:59 - Protest inedit împotriva aplicațiilor de Inteligență Artificială. Mii de scriitori au publicat o „carte goală”
15:39 - Proiectul bugetului pe 2026 a fost publicat. Câți bani sunt prevăzuți pentru pensionari și investiții
15:36 - Mașină de poliție răsturnată pe o șosea din Vrancea. Un elev aflat în practică, rănit ușor. Este al doilea incident similar din ultimele zile
15:35 - UPDATE: Nicușor Dan s-a răzgândit. A convocat CSAT-ul. Întrunirea va avea loc mâine (DOCUMENT OFICIAL)
15:30 - Muncitorii străini aduși din Bangladesh în România, exploatați ca forță de muncă ieftină. DIICOT a descins la locuințele suspecților