Inflația din 2026 reduce veniturile pensionarilor din România. O categorie pierde aproximativ 140 de lei lunar din cauza neindexării pensiilor.

Situația pensionarilor din România devine tot mai dificilă în 2026, în contextul în care veniturile nu au fost ajustate în raport cu creșterea prețurilor. Lipsa indexării pensiilor încă din anul precedent continuă să își facă simțite efectele, iar puterea de cumpărare a scăzut vizibil.

Potrivit Băncii Naționale a României, rămâne un factor important care influențează nivelul de trai al seniorilor, chiar dacă există semne de temperare spre finalul anului.

Ce spune BNR despre evoluția inflației

Reprezentanții BNR susțin că inflația ar putea ajunge în jurul valorii de 4% până la finalul anului, cu o posibilă scădere în a doua parte a lui 2026.

„Ne așteptăm la o scădere semnificativă a inflației în partea a doua a anului, odată ce efectul de bază produs de creșterea TVA-ului nu se va mai simți în acest indice. Deci partea a doua a anului este una mult mai optimistă din perspectiva aceasta. Ne ducem spre 4%. Ultima prognoză arăta această cifră în decembrie”, a declarat purtătorul de cuvânt al , Dan Suciu, potrivit Cancan.

Chiar și în aceste condiții, nivelul inflației continuă să erodeze veniturile reale ale populației, în special ale pensionarilor.

De ce pierd pensionarii bani chiar dacă pensia rămâne aceeași

Deși, la prima vedere, pensiile nu au fost reduse, realitatea economică arată diferit. Specialiștii explică faptul că menținerea aceleiași sume în condițiile creșterii prețurilor echivalează, în practică, cu o scădere a veniturilor.

„Prin suspendarea indexării, statul păstrează formal cuantumul nominal al pensiei, dar permite degradarea sa reală prin inflație. Din punct de vedere juridic, efectul este identic cu o diminuare a pensiei”, a precizat un avocat.

Cu alte cuvinte, aceeași sumă de bani cumpără mai puține produse și servicii decât în anii anteriori.

Cine sunt pensionarii care pierd aproximativ 140 de lei pe lună

Impactul este resimțit diferit, în funcție de nivelul pensiei. Cei care încasează în jur de 3.500 de lei lunar sunt printre cei afectați direct.

În cazul acestora, pierderea reală ajunge la aproximativ 140 de lei în fiecare lună, ca urmare a inflației și a lipsei ajustării pensiilor.

Această scădere nu este una vizibilă în acte, dar se reflectă direct în nivelul de trai.

Va exista o revenire pentru pensionari?

Deși există estimări optimiste pentru a doua parte a anului, situația rămâne incertă pentru milioane de români.

Pe termen scurt, fără măsuri de compensare sau indexare, efectele inflației vor continua să afecteze veniturile reale ale pensionarilor.