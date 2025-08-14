Vlad Gheorghe, despre plângerea depusă împotriva lui Iohannis. „O să cer mai departe ANAF executarea caselor lui Iohannis și voi continua să lupt”

Vlad Gheorghe susține, într-un mesaj publicat pe Facebook, că, în urma plângerii sale, ANAF a demarat procedura de executare silită pentru chirii încasate ilegal de fostul președinte Klaus Iohannis.

Cuprins:

Cum au început demersurile

Despre notificarea de la ANAF

Ce promite fostul europarlamentar

Cum au început demersurile

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe susține că anul trecut a trimis la Sibiu o cerere de executare silită împotriva lui Klaus Iohannis, după ce acesta a pierdut procesul care stabilea că a beneficiat ilegal de închirierea unei case din .

Conform unei realizată de Vlad Gheorghe, sumele datorate statului includ banii obținuți din chirie, plus penalități, ajungând la un total de 4,7 milioane lei, potrivit

Despre notificarea de la ANAF

Recent, Administrația Națională de Administrare Fiscală l-a notificat pe fostul președinte să plătească aproape un milion de euro, sumă considerată prejudiciu după ce retrocedarea imobilului a fost declarată ilegală în instanță.

Vlad Gheorghe susține că a revenit cu o nouă solicitare la șase luni după prima cerere, criticând inactivitatea instituției până în acel moment.

Ce promite fostul europarlamentar

În mesajul său, fostul europarlamentar numește această decizie „o victorie” și promite că va solicita în continuare confiscarea altor bunuri ale lui Klaus Iohannis, precum și responsabilizarea altor persoane care au profitat nejustificat de banii statului.