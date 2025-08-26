Vremea în septembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm

Luna august se va încheia cu temperaturi ușor mai scăzute în extremitatea de sud şi de est a ţării, dar şi în centru, însă, septembrie vine cu valori mai ridicate decât cele obișnuite. a prezentat prognoza pentru următoarele patru săptămâni.

Ultima săptămână din vară

Luna august e pe final. În ultima săptămână din această vară, temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Este posibil ca acestea să fie ușor mai coborâte, local, în extremitatea de sud și de est a țării, precum și în centru.

ANM mai precizează că „regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări”.

Prima săptămână din septembrie

Septembrie începe cu căldură. Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

„Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile sudvestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval”, conform ANM.

A doua săptămână din septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și sud-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

A treia săptămână din septembrie

În perioada 15-22 septembrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Cât despre precipitații, cantitățile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.