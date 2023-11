170.000 de oameni au protestat la Madrid împotriva amnistiei pentru separatiștii catalani. Imagini impresionante din capitala Spaniei (FOTO, VIDEO)

În jur de 170.000 de oameni au protestat la Madrid, sâmbătă, în cea mai mare manifestație organizată până acum împotriva amnistiei convenite de socialiștii premierului Pedro Sanchez cu separatiștii catalani în cadrul negocierilor pentru formarea noului guvern, relatează .

Demonstrația, cea mai recentă dintr-un val de proteste anti-amnistie din orașele Spaniei, a fost organizată la două zile de la , socialistul care conduce Spania din iunie 2018. Premierul a obținut încrederea parlamentului pentru un nou mandat cu ajutorul sprijinului oferit de partidele catalane și basce .

Afișând mesaje ca „Sanchez trădător” și „Nu vindeți Spania”, persoanele prezente la uriașa manifestație din capitala Spaniei au protestat împotriva unei legi despre care patru asociații ale judecătorilor, formațiunile din opoziție și liderii comunității de business spun că amenință statul de drept și separația puterilor în stat.

Protesters gathered at Cibeles, Madrid, expressing their opposition to the amnesty Pedro Sánchez plans to grant Catalan separatists in exchange for their support during the investiture.

Autoritățile au estimat numărul protestatarilor prezenți la 170.000.

Protestul a fost organizat de societatea civilă, iar la el au luat parte și Alberto Nunez Feijoo, liderul Partidului Popular, și Santiago Abascal, liderul Vox.

Spanish and European flags today in Madrid, because what affects us Spaniards affects all Europeans.

We ask the EU to defend its principles, because they are now being trampled on in Spain with Sánchez’s amnesty and the PSOE’s pacts against the rule of law.

— Dolors Montserrat (@DolorsMM)