Șase oameni, printre care doi polițiști, au fost împușcați mortal după o presupusă ambuscadă în Australia. Schimbul de focuri a durat câteva ore

Șase oameni, printre care și doi ofițeri de poliție, au fost împușcați mortal după o presupusă ambuscadă pe o proprietate izolată din Australia, transmite .

Oamenii legii spun că erau în căutarea unei persoane dispărute în Wieambilla, la 270 de kilometri vest de Brisbane, Queensland, când a început să se tragă asupra lor. După un asediu îndelungat, trei suspecți au fost împușcați mortal de poliție. Motivele incidentului rămân deocamdată neclare, au precizat autoritățile.

Este o „zi sfâșietoare” pentru Australia, a declarat premierul Anthony Albanese.

Inițial, la proprietatea respectivă s-au deplasat patru polițiști, după o solicitare făcută de poliția din New South Wales.

Constable Matthew Arnold (26 de ani) și Constable Rachel McCrow (29 de ani) au fost împușcați mortal în timp ce se apropiau de proprietate. A fost rănit și un al treilea ofițer de poliție.

It is with a heavy heart we confirm the deaths of Constable Matthew Arnold and Constable Rachel McCrow.

Their lives were cut tragically short in the line of duty at Wieambilla yesterday.

With Honour They Served.

— Queensland Police (@QldPolice)