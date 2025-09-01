75% dintre ucraineni consideră că țara ar trebui să accepte un armistițiu cu Rusia doar cu garanţii internaţionale de securitate

Un realizat de Rating Group, între 21 şi 23 august 2025, arată că 75% dintre consideră că țara lor ar trebui să accepte un armistițiu cu Rusia numai în condiţiile obţinerii unor garanţii internaţionale de securitate.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion aleatoriu de 1.600 de persoane, prin interviuri telefonice asistate de computer, excluzând populaţia din Crimeea şi Donbasul ocupat, precum şi regiunile fără acoperire mobilă ucraineană la momentul sondajului, scrie The Kyiv Independent, citat de .

Conform acestuia, ucrainenii consideră că pacea este prioritară, însă sunt dispuşi la concesii doar dacă sunt asigurate garanții solide de securitate.

Principalele garanții:

Continuarea finanţării şi a livrărilor de arme de la parteneri (52%)

Angajamentul aliaţilor de a interveni militar în cazul unui nou atac din partea Rusiei (48%)

Patrularea internaţională a spaţiului aerian şi maritim al Ucrainei (44%)

Sondajul mai arată că 58% dintre cei chestionaţi consideră că menţinerea sprijinului militar şi financiar din partea comunităţii internaţionale este esenţială, în timp ce doar 31% au indicat recuperarea teritoriilor ocupate drept obiectiv principal.

Cât despre negocierile de pace, 82% dintre ucraineni consideră că acestea sunt o cale realistă de încheiere a războiului.

Dintre aceştia, 62% susţin implicarea altor ţări în discuţii, iar 20% se pronunţă pentru negocieri directe cu Rusia.