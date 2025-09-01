B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » 75% dintre ucraineni consideră că țara ar trebui să accepte un armistițiu cu Rusia doar cu garanţii internaţionale de securitate

75% dintre ucraineni consideră că țara ar trebui să accepte un armistițiu cu Rusia doar cu garanţii internaţionale de securitate

Selen Osmanoglu
01 sept. 2025, 09:38
75% dintre ucraineni consideră că țara ar trebui să accepte un armistițiu cu Rusia doar cu garanţii internaţionale de securitate
Sursă foto: captură YT

Un sondaj realizat de Rating Group, între 21 şi 23 august 2025, arată că 75% dintre ucraineni consideră că țara lor ar trebui să accepte un armistițiu cu Rusia numai în condiţiile obţinerii unor garanţii internaţionale de securitate.

Cuprins

  • Ce arată sondajul
  • Ce cred ucrainenii despre negocieri

Ce arată sondajul

Sondajul a fost realizat pe un eșantion aleatoriu de 1.600 de persoane, prin interviuri telefonice asistate de computer, excluzând populaţia din Crimeea şi Donbasul ocupat, precum şi regiunile fără acoperire mobilă ucraineană la momentul sondajului, scrie  The Kyiv Independent, citat de Adevărul.

Conform acestuia, ucrainenii consideră că pacea este prioritară, însă sunt dispuşi la concesii doar dacă sunt asigurate garanții solide de securitate.

Principalele garanții:

  • Continuarea finanţării şi a livrărilor de arme de la parteneri (52%)
  • Angajamentul aliaţilor de a interveni militar în cazul unui nou atac din partea Rusiei (48%)
  • Patrularea internaţională a spaţiului aerian şi maritim al Ucrainei (44%)

Ce cred ucrainenii despre negocieri

Sondajul mai arată că 58% dintre cei chestionaţi consideră că menţinerea sprijinului militar şi financiar din partea comunităţii internaţionale este esenţială, în timp ce doar 31% au indicat recuperarea teritoriilor ocupate drept obiectiv principal.

Cât despre negocierile de pace, 82% dintre ucraineni consideră că acestea sunt o cale realistă de încheiere a războiului.

Dintre aceştia, 62% susţin implicarea altor ţări în discuţii, iar 20% se pronunţă pentru negocieri directe cu Rusia.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Dinald Trump, reacție în urma unor zvonuri despre moartea sa: ”Nu m-am simţit niciodată mai bine în toată viaţa mea”
Externe
Dinald Trump, reacție în urma unor zvonuri despre moartea sa: ”Nu m-am simţit niciodată mai bine în toată viaţa mea”
Cea mai bogată prinţesă a Europei s-a căsătorit la 28 de ani cu un manager de investiții (VIDEO)
Externe
Cea mai bogată prinţesă a Europei s-a căsătorit la 28 de ani cu un manager de investiții (VIDEO)
O fostă Miss a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel / Fiica ei de 8 ani era în cameră
Externe
O fostă Miss a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel / Fiica ei de 8 ani era în cameră
Accident aviatic soldat cu un mort și trei răniți. Două avioane s-au ciocnit în zbor
Externe
Accident aviatic soldat cu un mort și trei răniți. Două avioane s-au ciocnit în zbor
Cutremur devastator în estul Afganistanului. Peste 600 de persoane au murit, iar alte 2000 au fost rănite
Externe
Cutremur devastator în estul Afganistanului. Peste 600 de persoane au murit, iar alte 2000 au fost rănite
Curtea de Apel Federală din SUA a decis să anuleze cea mai mare parte a tarifelor lui Trump
Externe
Curtea de Apel Federală din SUA a decis să anuleze cea mai mare parte a tarifelor lui Trump
Norvegia își modernizează flota de război. Țara achiziționează fregate britanice de 13,5 miliarde dolari
Externe
Norvegia își modernizează flota de război. Țara achiziționează fregate britanice de 13,5 miliarde dolari
Soluția germană pentru criza bugetară. Diferența dintre Merz și Bolojan
Externe
Soluția germană pentru criza bugetară. Diferența dintre Merz și Bolojan
Lovitură ucraineană împotriva instalațiilor militare ruse. Depozit de explozibili distrus în regiunea Tula
Externe
Lovitură ucraineană împotriva instalațiilor militare ruse. Depozit de explozibili distrus în regiunea Tula
Record mondial: Trei frați din Scoția au traversat Pacificul în 139 de zile. Ce au îndurat în călătoria de 14.500 km (VIDEO)
Externe
Record mondial: Trei frați din Scoția au traversat Pacificul în 139 de zile. Ce au îndurat în călătoria de 14.500 km (VIDEO)
Ultima oră
11:12 - Mai multe plante uitate, cercetate în Vâlcea. Soiul care ajută la tratarea problemelor sistemului nervos
10:51 - Cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie electrică. Ce trebuie să facă Guvernul pentru a ieftini curentul
10:43 - Dinald Trump, reacție în urma unor zvonuri despre moartea sa: ”Nu m-am simţit niciodată mai bine în toată viaţa mea”
10:36 - Accident grav pe DN1. Un șofer a murit, iar o femeie a fost rănită
10:23 - Explozii urmate de un incendiu devastator la o fabrică din Sebeș. Patru persoane sunt rănite. Focul a fost localizat.UPDATE
10:12 - FC Barcelona încurcată de echipa lui Andrei Rațiu. Românul a fost integralist
10:10 - Nepalez, găsit inconștient pe marginea drumului, în Vaslui. Ce i-ar fi produs starea bărbatului
10:07 - Cea mai bogată prinţesă a Europei s-a căsătorit la 28 de ani cu un manager de investiții (VIDEO)
10:05 - Cât a primit Angela Rusu de la Traian Băsescu, după ce a cântat la nunta Elenei, fiica acestuia
09:46 - Cristi Chivu, primul eșec pe banca lui Inter. Cum a reacționat tehnicianul român