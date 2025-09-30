A fost cutremur puternic în Filipine. Cel puțin o persoană a murit în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,9 ​​în centrul Filipinelor, potrivit autorităților locale. În urma seismului au rezultat și multe pagube materiale.

La ce oră a avut loc cutremurul puternic

Cutremurul puternic a avut loc în jurul orei 22:00 (ora locală din Filipine), potrivit Serviciului Geologic al SUA (USGS), și s-a resimțit la o adâncime de aproximativ 10 kilometri sub apă, la vest de Palompon din și în apropierea orașului Bogo din provincia Cebu, potrivit .

Municipalitatea Medellin din Cebu a precizat că cel puțin o persoană a murit și mai multe sunt rănite.

În niște imagini din provincia Cebu, distribuite pe rețelele sociale, se poate observa cum un incendiu a izbucnit într-un mall din cauza cutremurului, precum și un restaurant McDonald’s a fost grav avariat. Într-o altă înregistrare video, câteva concurente care de aflau la un concurs de frumusețe au fost văzute fugind de pe scenă în timpul cutremurului.

Inițial, s-a spus că acest seism ar putea provoca un tsunami.

Însă, Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie (PHIVOLCS) care a înregistrat mai multe replici aproape de epicentru, la câteva ore după cutremurul inițial, și-a anulat alerta de tsunami pentru provinciile Leyte, Biliran și Cebu, preconizată pentru miercuri dimineața.

Ce au transmis autoritățile din Filipine, după acest cutremur puternic

Guvernatorul orașului Cebu, Pam Baricuatro, a îndemnat, într-un videoclip postat pe rețelele sociale, locuitorii să rămână calmi, spunând că biroul prezidențial i-a confirmat că va trimite ajutoare imediate în Cebu.

„Să știți că guvernul provincial face tot posibilul, ajutorul va veni”, a spus Pam Baricuatro.

Municipalitatea Medellin din Cebu a adăugat într-o postare pe Facebook că au fost suspendate cursurile, până la o nouă informare, iar lucrările au fost suspendate până când instalațiile și clădirile vor fi evaluate.

Peste o jumătate de milion de oameni au resimțit cutremure foarte puternice în Insulele Visayan, care includ Cebu, Biliran și Leyte din centrul Filipinelor, potrivit estimărilor USGS.

Cutremurele puternice vor aduce „daune considerabile structurilor prost construite sau prost proiectate”, precum și „daune ușoare până la moderate structurilor obișnuite, bine construite”, potrivit USGS.

Filipine se află de-a lungul Inelului de Foc, un arc de 25.000 de mile (40.000 de kilometri) de falii seismice în jurul Oceanului Pacific, care găzduiește mai mult de jumătate din vulcanii din lume.

În 2022, un cutremur cu magnitudinea de 7, care a avut loc în nordul insulei Luzon, cea mai populată insulă a țării, a ucis cel puțin cinci persoane și a rănit peste 100. În 2019, un cutremur cu magnitudinea de 6,1, tot în Luzon, a ucis cel puțin 11 persoane.