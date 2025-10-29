A murit Anca Faur! Soția celebrului astronaut Buzz Aldrin (95 de ani), al doilea om care a pășit pe Lună, s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. Anca și Buzz Aldrin s-au căsătorit în anul 2023.

Potrivit unui comunicat emis de familiile Faur și Aldrin, Anca a murit „liniștit”, în noaptea de marți, 28 octombrie, „avându-i alături pe soțul ei și pe fiul său, Vlad Ghenciu”.

„Sunt atât de norocos că am găsit și m-am căsătorit cu dragostea vieții mele”, a declarat , profund marcat de pierderea soției sale. „A adus bucurie în tot ceea ce am făcut împreună. Îmi va lipsi enorm.”, a mai spus el.

A murit Anca Faur. Cu ce ocupa românca în SUA

Anca Faur, originară din România, era inginer chimist, cu doctorat obținut la Universitatea din Pittsburgh. A fost o profesionistă respectată în domeniul energiei verzi, deținând funcția de trezorier al California Hydrogen Business Council și vicepreședinte executiv al Buzz Aldrin Ventures LLC.

Prin munca sa, Anca a promovat tehnologii sustenabile și proiecte dedicate energiei curate, fiind recunoscută pentru rigoarea și pasiunea sa profesională.

Când a avut loc nunta dintre Anca Faur și Buzz Aldrin

Cei doi s-au cunoscut în decembrie 2017, în cadrul unui eveniment profesional, și au început o relație câteva luni mai târziu. Povestea lor de dragoste s-a transformat rapid într-un parteneriat solid, iar pe 20 ianuarie 2023, de ziua de naștere a astronautului, cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie restrânsă.

„A fost o zi minunată. Am decis să avem o ceremonie privată, intimă, doar noi și stelele de pe cer”, declara Aldrin la acel moment.

Într-un interviu acordat revistei , Buzz Aldrin descria-o pe soția sa ca fiind „un personaj complet din Vrăjitorul din Oz — are minte, inimă și curaj”, adăugând că între ei exista o conexiune „specială și profundă”.

Cu cine a mai fost căsătorit Buzz Aldrin

Aldrin cu Faur, în vârstă de 95 de ani, se afla la a patra căsătorie.

În 1954, Aldrin s-a căsătorit cu Joan Archer, cu care are trei copii, James, Andrew și Janice. După divorțul lor din 1974, s-a căsătorit cu a doua sa soție, Beverly Van Zile, în 1975, iar relația lor s-a încheiat după trei ani.

Zece ani mai târziu, Aldrin s-a căsătorit cu a treia sa soție, Lois Driggs Cannon. Au fost căsătoriți timp de 24 de ani și au divorțat în anul 2012.