Cine este românca cu care s-a căsătorit fostul astronaut Buzz Aldrin la 93 de ani

Fostul astronaut american Buzz Aldrin s-a căsătorit cu românca Anca Faur, în ziua în care a împlinit 93 de ani, relatează The Sun. Mireasa, originară dinDeva, este cu 30 de ani mai tânără decât Aldrin.

Al doilea om care a pășit pe Lună a anunțat pe rețelele sociale că s-a căsătorit.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers

— Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz)