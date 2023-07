A murit fiica lui Charlie Chaplin, Josephine Hannah / Actrița avea 74 de ani

Josephine Hannah Chaplin, fiica lui Charlie Chaplin, a murit la vârsta de 74 de ani. Familia acesteia a anunțat că s-a stins din viață joi, 13 iulie.

Înmormântarea lui Josephine Chaplin va fi una discretă și va avea loc în Paris, Franța, potrivit .

Până acum, cauza morții este necunoscută.

Josephine Hannah Chaplin a mai avut 10 frați, fiind născută în Santa Monica, California, în martie 1949, după ce părinții ei au fugit șase ani mai devreme, în 1943.

Actrița s-a căsătorit în 1969 cu omul de afaceri grec Nikki Sistovaris, apoi au divorțat în 1977.

După divorțul de Nikki Sistovaris a trăit cu actorul francez Maurice Ronet, până când acesta a murit în 1983.

Fiica lui Charlie Chaplin s-a recăsătorit cu arheologul Jean-Claude Gardin și au rămas împreună până în 2013, când acesta a decedat.

Addio a .

L’attrice, figlia di Charlie Chaplin, ci ha lasciato il 13 Luglio a 74 Anni.

Ha recitato in „Luci della Ribalta” e „La Contessa di Hong Kong”, diretta dal padre, ma la ricordiamo anche per „L’Odore delle Belve”, „Escape to the Sun” e „Erotico Profondo”.

— Il Nerdastro (@Il_Nerdastro)