Accident aviatic soldat cu un mort și trei răniți. Două avioane s-au ciocnit în zbor

Un cu victime s-a produs în urmă cu câteva ore în , în vecinătatea aeroportului Fort Morgan Municipal din Colorado. Un om a murit, iar alți trei au fost răniți în coliziunea dintre două avioane.

Cuprins:

Accident aviatic soldat cu victime în Statele Unite

Autoritățile au intervenit de urgență

Accident aviatic soldat cu victime în Statele Unite

Incidentul s-a petrecut în spațiul aerian din vecinătatea aeroportului Fort Morgan Municipal din Colorado și a fost confirmat de Administrația Federală a Aviației (FAA). Autoriățile au deschis o anchetă pentru a stabili care au fost împrejurările în care s-a produs coliziune. Cercetările sunt coordonate de lucrătorii Biroului Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB).

Potrivit informațiilor prezentate de ABC Newa, un avion de mici dimensiuni s-a ciocnit cu un alt aparat de zbor în apropierea aeroportului, iar în urma impactului a murit o persoană, iar alte trei au fost rănite. Din primele date este vorba despre un de tip Cessna 172 care tocmai inițiase manvrele de aterizare, în jurul orei 10:44 a.m. (ora locală). Aparatul a fost lovit de un alt aparat de mici dimensiuni, model Extra Flugzeugbau EA300.

De menționat că, în fiecare dintre cele două aparate de zbor se aflau câte două persoane.

În urma impactului, aparatul Cessna s-a prăbușit și a luat foc, ceea ce a complicat intervenția echipelor de salvare. Cele două persoane aflate la bordul aparatului au scăpat cu răni ușoare și au primit îngrijiri la fața locului. Situația a fost mai gravă pentru ocupanții celuilalt aparat, Extra Flugzeugbau. Unul dintre pasageri a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, în timp ce al doilea a fost declarat mort de medicii legiști.

One person is dead and three others were injured following a mid-air collision involving two small planes at Fort Morgan Municipal Airport on Sunday morning — Denver7 News (@DenverChannel)

One person is dead and three others were injured following a mid-air collision involving two small planes at Fort Morgan Municipal Airport on Sunday morning — Denver7 News (@DenverChannel)

Autoritățile au intervenit de urgență

Martorii oculari au încercat să stingă flăcările înainte de sosirea pompierilor. La locul accidentului au intervenit mai multe echipaje de la Biroul Șerifului din comitatul Morgan, Poliția din Fort Morgan, Patrula de Stat din Colorado, pompierii locali și serviciul de ambulanță al comitatului.

„Ne exprimăm cele mai sincere condoleanțe familiei și prietenilor victimei acestui tragic eveniment. De asemenea, mulțumim tuturor agențiilor implicate și cetățenilor care au intervenit înainte ca forțele de ordine să ajungă la fața locului”, a transmis Biroul Șerifului într-un comunicat.

Reprezentanții FAA și NTSB au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele