B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Accident cutremurător! Mașină spulberată de două trenuri, după ce a rămas blocată pe șine în ultimul moment (VIDEO)

Accident cutremurător! Mașină spulberată de două trenuri, după ce a rămas blocată pe șine în ultimul moment (VIDEO)

Ana Beatrice
02 mart. 2026, 22:22
Accident cutremurător! Mașină spulberată de două trenuri, după ce a rămas blocată pe șine în ultimul moment (VIDEO)
Sursă Foto: Captură Video/ Instagram -dailymirror
Cuprins
  1. Cum a ajuns un Ford Focus să fie spulberat de două trenuri
  2. Au existat victime după impactul devastator dintre mașină și trenuri

Un accident cutremurător a avut loc în Polonia, unde un Ford Focus a rămas blocat pe calea ferată. Mașina a fost apoi spulberată, după ce a fost lovită de două trenuri, aproape în același timp.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de The Mirror (@dailymirror)

Cum a ajuns un Ford Focus să fie spulberat de două trenuri

Un accident grav s-a produs în centrul Poloniei, în orașul Błonie, situat în apropiere de Varșovia. Un Ford Focus s-a defectat brusc și a rămas imobilizat chiar pe linia de cale ferată. Totul s-a transformat rapid într-o situație de criză, iar până la 600 de pasageri au fost evacuați, potrivit Tvpworld.com.

Polițiștii au intervenit de urgență și au încercat, alături de șofer și de pasageri, să împingă autoturismul de pe șine. Din păcate, mașina nu a putut fi mișcată la timp.

Un tren Intercity care circula pe ruta Szczecin–Rzeszów a lovit primul autoturismul blocat. În urma impactului, vehiculul a fost proiectat pe o a doua linie feroviară. La scurt timp, un alt tren Intercity, care se deplasa spre Berlin, a intrat în coliziune cu mașina. Dubla lovitură a dus la distrugerea completă a autoturismului, conform declarațiilor purtătorului de cuvânt al poliției poloneze.

Au existat victime după impactul devastator dintre mașină și trenuri

Finalul putea fi tragic, însă, în mod miraculos, nimeni nu și-a pierdut viața. Șoferul Fordului și persoanele aflate în autoturism au reușit să se salveze în ultimul moment, părăsind vehiculul chiar înainte de coliziune.

În același timp, aproximativ 400 de pasageri din primul tren și alți 200 din al doilea au fost evacuați în siguranță, printr-o intervenție rapidă a autorităților.

Oamenii au fost urcați în autobuze și transportați către stațiile din apropiere, pentru a-și continua călătoria. În urma impactului, a izbucnit un incendiu care a cuprins autoturismul și a afectat parțial unul dintre trenuri, producând și avarii la infrastructura feroviară.

Tags:
Citește și...
Surpriza de pe bonul fiscal: Ce a pățit o femeie care și-a cumpărat o cafea din aeroport și a cerut miere
Externe
Surpriza de pe bonul fiscal: Ce a pățit o femeie care și-a cumpărat o cafea din aeroport și a cerut miere
Situația din Orientul Mijlociu escaladează. Gărzile Revoluţionare anunţă închiderea strâmtorii Ormuz
Externe
Situația din Orientul Mijlociu escaladează. Gărzile Revoluţionare anunţă închiderea strâmtorii Ormuz
Brandurile de lux își închid magazinele din Orientul Mijlociu. Cum riscă marile grupuri să piardă sute de milioane de dolari
Externe
Brandurile de lux își închid magazinele din Orientul Mijlociu. Cum riscă marile grupuri să piardă sute de milioane de dolari
O mamă și o bunică riscă închisoarea pe viață după ce au ascuns nou-născuți în pungi
Externe
O mamă și o bunică riscă închisoarea pe viață după ce au ascuns nou-născuți în pungi
Iranul denunță tăcerea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Președintele Pezeshkian acuză uciderea mai multor civili în bombardamente
Externe
Iranul denunță tăcerea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Președintele Pezeshkian acuză uciderea mai multor civili în bombardamente
Donald Trump, anunț despre războiul din Orientul Mijlociu. Când se vor încheia operațiunile militare. Reacția Chinei în a treia zi de conflict
Externe
Donald Trump, anunț despre războiul din Orientul Mijlociu. Când se vor încheia operațiunile militare. Reacția Chinei în a treia zi de conflict
Război în Orientul Mijlociu. Qatarul a anunțat doborârea a două bombardiere iraniene. Armata SUA a crescut gradul de alertă la Deveselu
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Qatarul a anunțat doborârea a două bombardiere iraniene. Armata SUA a crescut gradul de alertă la Deveselu
Descoperire bizară la granița Germaniei în timpul unui control de rutină. Ce se ascundea în sandvișul unui român
Externe
Descoperire bizară la granița Germaniei în timpul unui control de rutină. Ce se ascundea în sandvișul unui român
Coșmar în vacanță pentru mii de turiști blocați din cauza conflictului din Orient. Ce sumă uriașă ajung să plătească aceștia pentru o noapte de cazare
Externe
Coșmar în vacanță pentru mii de turiști blocați din cauza conflictului din Orient. Ce sumă uriașă ajung să plătească aceștia pentru o noapte de cazare
Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump vrea să trimită trupe terestre în Iran
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump vrea să trimită trupe terestre în Iran
Ultima oră
23:21 - Ratele bancare au devenit o povară pentru români. Tot mai mulți cer reducerea costurilor și sprijin pentru plata creditelor
23:19 - Surpriza de pe bonul fiscal: Ce a pățit o femeie care și-a cumpărat o cafea din aeroport și a cerut miere
23:04 - Situația din Orientul Mijlociu escaladează. Gărzile Revoluţionare anunţă închiderea strâmtorii Ormuz
22:52 - Ce lucrări poți face fără autorizație și când riști amenda de 100.000 de lei
22:49 - Andreea Tonciu, mărturisiri fără filtre despre gelozie. Gestul extrem pe care l-a făcut și cum arată astăzi relația cu soțul ei: „Este liber să facă ce vrea, când vrea”
22:39 - Brandurile de lux își închid magazinele din Orientul Mijlociu. Cum riscă marile grupuri să piardă sute de milioane de dolari
22:35 - Shakira a cântat gratuit într-o piață istorică din Ciudad de Mexico. Număr record de spectatori la concertul artistei
22:20 - O mamă și o bunică riscă închisoarea pe viață după ce au ascuns nou-născuți în pungi
22:07 - Iranul denunță tăcerea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Președintele Pezeshkian acuză uciderea mai multor civili în bombardamente
21:58 - Senatul schimbă regulile privind concediul medical. Cine este exceptat de la neplata primei zile