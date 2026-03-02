Un accident cutremurător a avut loc în Polonia, unde un Ford Focus a rămas blocat pe . Mașina a fost apoi spulberată, după ce a fost lovită de două trenuri, aproape în același timp.

Cum a ajuns un Ford Focus să fie spulberat de două trenuri

Un accident grav s-a produs în centrul Poloniei, în orașul Błonie, situat în apropiere de Varșovia. Un Ford Focus s-a defectat brusc și a rămas imobilizat chiar pe linia de cale ferată. Totul s-a transformat rapid într-o situație de criză, iar până la 600 de pasageri au fost evacuați, potrivit .

Polițiștii au intervenit de urgență și au încercat, alături de șofer și de , să împingă autoturismul de pe șine. Din păcate, mașina nu a putut fi mișcată la timp.

Un tren Intercity care circula pe ruta Szczecin–Rzeszów a lovit primul autoturismul blocat. În urma impactului, vehiculul a fost proiectat pe o a doua linie feroviară. La scurt timp, un alt tren Intercity, care se deplasa spre Berlin, a intrat în coliziune cu mașina. Dubla lovitură a dus la distrugerea completă a autoturismului, conform declarațiilor purtătorului de cuvânt al poliției poloneze.

Au existat victime după impactul devastator dintre mașină și trenuri

Finalul putea fi tragic, însă, în mod miraculos, nimeni nu și-a pierdut viața. Șoferul Fordului și persoanele aflate în autoturism au reușit să se salveze în ultimul moment, părăsind vehiculul chiar înainte de coliziune.

În același timp, aproximativ 400 de pasageri din primul tren și alți 200 din al doilea au fost evacuați în siguranță, printr-o intervenție rapidă a autorităților.

Oamenii au fost urcați în autobuze și transportați către stațiile din apropiere, pentru a-și continua călătoria. În urma impactului, a izbucnit un incendiu care a cuprins autoturismul și a afectat parțial unul dintre trenuri, producând și avarii la infrastructura feroviară.