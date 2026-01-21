B1 Inregistrari!
Ana Maria
21 ian. 2026, 08:31
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Joaquin Corchero
Cuprins
  1. Un nou accident feroviar grav, în Spania. Cum a deraiat trenul Rodalies
  2. Ce rol a avut vremea extremă în producerea accidentului
  3. De ce ridică acest accident feroviar semne de alarmă

Un nou accident feroviar grav a avut loc în Spania. Marți seară s-a produs tragedia, în apropiere de Barcelona, unde un tren de pasageri a deraiat. Mecanicul de tren a murit, iar cel puțin 15 persoane au fost rănite, potrivit presei locale, citate de BBC.

Incidentul s-a produs pe ruta feroviară dintre localitățile Gelida și Sant Sadurní, în regiunea Catalonia, la aproximativ 35 de kilometri vest de Barcelona.

Un nou accident feroviar grav, în Spania. Cum a deraiat trenul Rodalies

Autoritățile locale au anunțat că trenul Rodalies a intrat în coliziune cu un zid de sprijin care s-a prăbușit pe linia ferată. Impactul a dus la deraiarea trenului, în condiții meteo extreme, în timp ce furtuni puternice afectau nord-estul Spaniei.

Starea pasagerilor răniți este evaluată în continuare de echipele medicale, iar bilanțul victimelor ar putea fi actualizat.

Serviciile de urgență au intervenit rapid în zona Gelida, unde au fost trimise 11 ambulanțe pentru acordarea primului ajutor victimelor. Potrivit pompierilor, 35 de echipaje au fost mobilizate pentru gestionarea situației.

Salvatorii au fost nevoiți să intervină și pentru scoaterea unui pasager rămas blocat în interiorul trenului avariat.

Ce rol a avut vremea extremă în producerea accidentului

Mai multe regiuni din estul și nord-vestul Spaniei se află sub alertă meteo, din cauza fenomenelor extreme. În Pirineii spanioli au fost semnalate ninsori, iar de-a lungul coastei furtunile au generat valuri de câțiva metri înălțime.

Condițiile meteo severe ar fi contribuit la instabilitatea infrastructurii feroviare, spun autoritățile.

De ce ridică acest accident feroviar semne de alarmă

Tragedia din Catalonia vine la doar două zile după un alt accident feroviar major în Spania. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit la Adamuz, în Andaluzia, într-unul dintre cele mai grave incidente feroviare din ultimii ani.

Amintim că cel puțin 41 de oameni au murit, iar peste 120 au fost răniți, în urma accidentului feroviar produs duminică seara în Adamuz. Atunci, vagoanele unui tren care se îndrepta spre Madrid au sărit de pe șine și au ajuns pe cealaltă cale, lovind un tren care circula din sens opus

