„Această Barbie este președinta”. Vjosa Osmani din Kosovo a făcut spectacol într-o conferință de presă (VIDEO)

Președinta din Kosovo, Vjosa Osmani, i-a cucerit pe oamenii prezenți în sala în care susținea conferința de presă de final de an, punând capăt evenimentului cu o autoironie referitoare la îmbrăcămintea roz pe care o purta.

Purtând un sacou de culoare roz, președinta kosovară a încheiat conferința de presă cu o afirmație inedită.

„Această Barbie este președinta”, a spus Vjosa Omani arătând spre sine, în timp ce lumea prezentă în sală a izbucnit în aplauze.

"This Barbie is the President"

Kosovo's President Vjosa Osmani concluded her year-end press conference by quoting the Barbie movie.

— kos_data (@kos_data)