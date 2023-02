Afacerea înfloritoare a oficialilor corupți din Rusia. Câteva sute de mii de ruble și dispare dosarul de mobilizare

Tot mai mulți ruși încearcă să scape de mobilizare, unii plătind sume uriașe pentru a nu fi trimiși să luăte pe frontul din Ucraina. În localitățile din provincie, costul „pierderii” dosarelor bărbaților mobilizați la centrul de înrolare costă 400.000 de ruble, relatează cercetătorul independent Chris Owen.

“În afara Moscovei, serviciul de a „pierde” pur și simplu un dosar la biroul de înrolare militară costă în jur de 400.000 de ruble (5.666 de dolari). În capitală, prețul este mai mare.”

Aceasta ar fi una dintre explicațiile pentru faptul că au loc atât de multe incendii în birourile de înrolare. Bărbații speră să scape de mobilizare dacă distrug înregistrările de pe hârtie ale centrelor de recrutare.

1/ As the likelihood of a new Russian mobilisation wave increases, corrupt Russian officials are reportedly offering a new service for a fee: making sure that your personnel file gets ‘lost’ at the military enlistment office. No file, no mobilisation for you! (in theory). ⬇️

