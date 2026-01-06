Locul din Franța unde sunt pregătiți spionii. La marginea Parisului, într-un campus discret cu clădiri austere, tineri studenți și agenți activi ai serviciilor secrete franceze împart aceeași sală de cursuri. Este vorba despre Sciences Po Saint-Germain, unde se desfășoară un program unic care combină mediul academic cu cel al securității naționale, un amestec rar întâlnit în lumea universitară.

Locul din Franța unde sunt pregătiți spionii. Cum s-a născut programul de formare al spionilor francezi

Cursul „Diplôme sur le Renseignement et les Menaces Globales” – Diplomă în Informații și Amenințări Globale – a fost creat acum aproape zece ani, după atentatele teroriste din 2015. Guvernul francez a cerut universității să dezvolte un program care să pregătească noii agenți, dar și să ofere formare continuă celor deja activi. Programul este susținut în parteneriat cu Academia de Informații, structura de pregătire a serviciilor secrete franceze, informează .

Locul din Franța unde sunt pregătiți spionii. Cine sunt cursanții și ce studiază

Această diplomă reunește tineri studenți în jur de 20 de ani, alături de cu vârste între 35 și 50 de ani, mulți dintre ei sub identități false. Printre temele principale se numără radicalizarea, spionajul economic, amenințările globale și riscurile geopolitice. Cursurile însumează 120 de ore, desfășurate pe patru luni, iar participarea externilor costă aproximativ 5.000 de euro.

Cum arată o zi în viața unui student-spion

Studenții agenți sunt ușor de identificat. Stau separat în pauze și evită contactul. Unul dintre ei, care preferă să se prezinte doar ca „Roger”, explică că participă pentru a evalua riscurile în domeniul său, consultanță financiară în Africa de Vest. Profesorul Crettiez, responsabil cu predarea despre radicalizare politică, spune că serviciile secrete franceze au în jur de 20.000 de agenți în „cercul interior”, inclusiv DGSE și DGSI, precum și agenții specializate în combaterea spălării banilor.

Interesul mediului privat este în creștere, mai ales din partea companiilor din domeniul apărării, aerospațial și al bunurilor de lux, care se confruntă cu riscuri de spionaj și atacuri cibernetice. Absolvenți ai programului au fost recrutați de grupuri precum Orange, Thales sau LVMH.

Cine sunt studenții tineri și ce îi motivează

Tinerii studenți, precum Alexandre Hubert sau Valentine Guillot, vor să înțeleagă complexitatea războiului economic și să contribuie la securitatea națională.

„A privi informațiile prin prisma lui James Bond nu este relevant. Munca înseamnă analizarea riscurilor și găsirea unor modalități de a le contracara”, a declarat Alexandre Hubert.

Valentine a fost inspirată de serialul francez „Le Bureau” și visează să intre în serviciile de securitate.

„Să vin aici și să descopăr o lume despre care nu știam nimic, în afară de ce vedeam la televizor, a fost o oportunitate extraordinară. Acum îmi doresc foarte mult să intru în serviciile de securitate”, a mărturisit ea.

Ce mituri demontează profesorii despre viața spionilor?

Profesorul Crettiez subliniază că, spre deosebire de filmele James Bond, majoritatea agenților nu vor lucra pe teren, ci în birouri. Interesul femeilor pentru acest domeniu este în creștere, iar patriotismul este un element comun între noii recruți.

„Puțini dintre noii recruți vor ajunge pe teren”, a spus el. „Majoritatea posturilor din serviciile de informații franceze sunt de birou”.

„Primesc regulat aplicații de la femei israeliene și ruse foarte atrăgătoare, cu CV-uri impresionante. Fără surpriză, sunt respinse imediat”, a mai precizat profesorul.