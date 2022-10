Agenția Internațională pentru Energia Atomică: Șeful centralei de la Zaporojie, reținut de ruși, a fost eliberat 

Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, a transmis că directorul general al centralei nucleare Zaporojie, reținut de forțele ruse, a fost eliberat luni, informează .

Igor Murashov, directorul general al , s-a întors cu bine la familia sa, a scris Grossi pe Twitter.

I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of ’s Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned to his family safely.

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi)