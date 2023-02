Al doilea balon meteorologic spion survolează continentul american. Joe Biden, acuzat că permite o amenințare directă pentru securitatea națională

„Partea chineză regretă intrarea neintenționată a dirijabilului în spațiul aerian american. Este o navă civilă folosită în scopuri de cercetare, în principal meteorologice. Dirijabilul a deviat departe de cursul planificat ”, a declarat ministerul chinez de externe, vineri, potrivit

Într-o declarație ulterioară a Ministerului de Externe al Chinei se afirmă că politicieni și mass-media din SUA au profitat de incident pentru a „discredita” China.

„It’s a case of the left hand not knowing what the right hand’s doing.”

Journalist Lijia Zhang says the ‘suspected spy balloon’ appearing over America is down to a lack of coordination by the Chinese government.

