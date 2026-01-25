B1 Inregistrari!
Tulburări în centrul orașului Tirana după proteste antiguvernamentale. Unde au avut loc incidentele și ce acuză liderii opoziției (FOTO, VIDEO)

Iulia Petcu
25 ian. 2026, 13:03
sursa foto: X/ @ildazhulali
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat la protestul din Tirana
  2. Cum au reacționat forțele de ordine
  3. Ce cer protestatarii și ce declară liderii opoziției

Mii de persoane au ieșit în stradă sâmbătă la Tirana pentru a protesta împotriva guvernului prim-ministrului Edi Rama. Demonstranții s-au confruntat cu forțele de ordine în centrul capitalei, ceea ce a dus la arestări și răniți.

Ce s-a întâmplat la protestul din Tirana

Protestul din Albania a început pașnic și a fost organizat de Partidul Democrat (PD), principala formațiune de opoziție conservatoare, care cere demisia guvernului și acuză corupția. Tulburările au avut loc în fața biroului prim-ministrului și în apropierea parlamentului, când unele grupuri au început să arunce cu obiecte contondente și dispozitive incendiare.

„În urma atacurilor cu cocteiluri Molotov și obiecte contondente, 11 ofițeri de poliție au fost răniți și primesc asistență medicală”, a declarat Ministerul de Interne, adăugând că echipele de anchetă documentează „acțiunile violente” ale protestatarilor.

Cum au reacționat forțele de ordine

Pentru a preveni escaladarea conflictului, forțele de securitate au desfășurat un contingent numeros, au instalat bariere metalice și au impus restricții de trafic în centrul orașului. La finalul protestului, poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea, măsuri care au fost surprinse și transmise pe rețelele de socializare.

Poliția a precizat că majoritatea ofițerilor răniți au suferit arsuri, tăieturi și probleme cauzate de fum și gaze lacrimogene. Mai mulți protestatari au necesitat, de asemenea, îngrijiri medicale, conform relatărilor posturilor locale Top Channel și TV A2. Cel puțin 25 de participanți au fost arestați în urma incidentelor, raportează Agerpres.

Ce cer protestatarii și ce declară liderii opoziției

Organizatorii protestului au acuzat guvernul de corupție, abuz de putere și gestionare economică defectuoasă, cerând demisia imediată a lui Rama și a cabinetului său. Liderul PD, Sali Berisha, fost premier, a descris demonstrația drept o revoltă civică împotriva unui stat „cucerit de narco-mafie” și a condamnat folosirea gazelor lacrimogene și a tunurilor cu apă împotriva protestatarilor.

