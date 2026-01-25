Mii de persoane au ieșit în stradă sâmbătă la Tirana pentru a protesta împotriva guvernului prim-ministrului Edi Rama. Demonstranții s-au confruntat cu forțele de ordine în centrul capitalei, ceea ce a dus la arestări și răniți.

Ce s-a întâmplat la protestul din Tirana

Protestul din a început pașnic și a fost organizat de Partidul Democrat (PD), principala formațiune de opoziție conservatoare, care cere demisia guvernului și acuză corupția. Tulburările au avut loc în fața biroului prim-ministrului și în apropierea parlamentului, când unele grupuri au început să arunce cu obiecte contondente și dispozitive incendiare.

„În urma atacurilor cu cocteiluri Molotov și obiecte contondente, 11 ofițeri de poliție au fost răniți și primesc asistență medicală”, a declarat Ministerul de Interne, adăugând că echipele de anchetă documentează „acțiunile violente” ale protestatarilor.

Anti-government protest in Tirana, Albania. People fed up with corrupt and autocratic government of Edi Rama! — Ilda Zhulali (@ildazhulali)

Cum au reacționat forțele de ordine

Pentru a preveni escaladarea conflictului, forțele de securitate au desfășurat un contingent numeros, au instalat bariere metalice și au impus restricții de trafic în centrul orașului. La finalul protestului, poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea, măsuri care au fost surprinse și transmise pe rețelele de socializare.

Poliția a precizat că majoritatea ofițerilor răniți au suferit arsuri, tăieturi și probleme cauzate de fum și gaze lacrimogene. Mai mulți protestatari au necesitat, de asemenea, îngrijiri medicale, conform relatărilor posturilor locale și TV A2. Cel puțin 25 de participanți au fost arestați în urma incidentelor, raportează Agerpres.

🇦🇱 Albanian right-wing opposition, led by Sali Berisha, held anti-government protests in Tirana. Protesters threw Molotov cocktails and fireworks at the prime minister’s building. Authorities dispersed the crowd using water cannons. — kos_data (@kos_data)

Ce cer protestatarii și ce declară liderii opoziției

Organizatorii au acuzat guvernul de corupție, abuz de putere și gestionare economică defectuoasă, cerând demisia imediată a lui Rama și a cabinetului său. Liderul PD, Sali Berisha, fost premier, a descris demonstrația drept o revoltă civică împotriva unui stat „cucerit de narco-mafie” și a condamnat folosirea gazelor lacrimogene și a tunurilor cu apă împotriva protestatarilor.