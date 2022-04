Aleksandr Lukashenko, lovit cu crosa în față la un meci de hochei (VIDEO)

Imagini inedite cu Aleksandr Lukashenko! Dictatorul din Belarus a primit o crosă în față, în timpul unui meci de hochei la nivel de amatori.

Lukashenko a primit imediat îngrijiri medicale și i s-a aplicat un plasture în zona bărbiei, scrie .

Liderul din Belarus a continuat imediat partida.

În ultimele zile, Aleksandr Lukashenko a spus de câteva ori că își dorește să ia și el parte la negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, în contextul în care Belarus e aliatul Rusiei, iar Lukashenko e un apropiat al lui Vladimir Putin.

Ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, vineri că Belarusul ar trebui să fie una dintre eventualele țări care vor oferi Ucrainei garanții de securitate odată ce Kievul își afirmă statutul de neutralitate, transmite .

„La solicitarea părții ucrainene, statutul său neutru, de nealiniere, non-nuclear ar trebui să fie însoțit de garanții de securitate”, a declarat șeful diplomației ruse.

„Am propus ca Republica Belarus să fie, bineînțeles, să fie printre astfel de țări-garante”, a continuat Serghei Lavrov.

🏒 Lukashenko has played hockey today and was hit with a stick in his face.

The press service of the self-proclaimed President of Belarus says that this happened by chance, but we would not mind if not.

— Ukraine 4 Freedom (@uawarinfo)