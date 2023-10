Alertă cu bombă într-un liceu din Strasbourg! Toți elevii au fost evacuați de urgență (VIDEO)

Alertă cu bombă într-un liceu din Strasbourg. Elevii Colegiului Jean-Rostand, din cartierul Krutenau din Strasbourg au fost trimiși de urgență acasă, în urma unei amenințări cu o bombă.

Un alt liceu, Le Corbusier, din Illkirch a fost și el evacuat. Alerta a fost declanșată la inițiativa directoarei, care, conform mai multor surse, a fost informată cu privire la prezența unui dispozitiv exploziv în școală.

There has been a bomb threat in Strasbourg, . The situation appears to be confusing and concerning. Authorities are likely handling the situation.

