B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Cutremur de peste 7 grade în Japonia. Autoritățile au emis alertă de tsunami

Cutremur de peste 7 grade în Japonia. Autoritățile au emis alertă de tsunami

Traian Avarvarei
08 dec. 2025, 17:58
Cutremur de peste 7 grade în Japonia. Autoritățile au emis alertă de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea preliminară de peste 7 grade s-a produs, luni, în largul coastelor Japoniei. Autoritățile locale au emis alertă de tsunami, informează presa internațională.

Alertă de tsunami în Japonia, după un cutremur

Agenția Japoneză de Meteorologie (JMA) a dat cutremurul la magnitudine de 7,2, iar agenţia americană de monitorizare geologică, USGS, la 7,6.

Seismul s-a produs la ora locală 23:15 (16:15, ora României), la o adâncime de 53 de km. Epicentrul a fost în largul prefecturii Aomori.

O replică de 5,5 grade a fost înregistrată 18 minute mai târziu.

Agenția Japoneză de Meteorologie a emis o alertă de tsunami. Sunt așteptate valuri de până la trei metri, care ar putea ajunge chiar la 1.000 de kilometri de epicentru.

Centralele nucleare din zona respectivă au intrat deja în stare de verificare.

Tags:
Citește și...
Cât costă un bilet pentru cel mai lung zbor cu avionul? Leagă două mari orașe ale lumii, într-o cursă de 29 de ore
Externe
Cât costă un bilet pentru cel mai lung zbor cu avionul? Leagă două mari orașe ale lumii, într-o cursă de 29 de ore
Castele și conace, scoase la vânzare în Franța. Prețurile sunt imbatabile. Costă cât un apartament în București
Externe
Castele și conace, scoase la vânzare în Franța. Prețurile sunt imbatabile. Costă cât un apartament în București
Armata germană își completează stocurile de muniții pentru tancuri. Comandă de milioane de euro de la Rheinmetall
Externe
Armata germană își completează stocurile de muniții pentru tancuri. Comandă de milioane de euro de la Rheinmetall
Tragedie românească în Tenerife. Un val ucigaș a făcut trei victime
Externe
Tragedie românească în Tenerife. Un val ucigaș a făcut trei victime
Violențe la Atena, în timpul marșului de comemorare a lui Alexandros Grigoropoulos. Despre ce este vorba
Externe
Violențe la Atena, în timpul marșului de comemorare a lui Alexandros Grigoropoulos. Despre ce este vorba
Zelenski se întâlnește la Londra cu liderii europeni, după noi atacuri rusești asupra Ucrainei
Externe
Zelenski se întâlnește la Londra cu liderii europeni, după noi atacuri rusești asupra Ucrainei
Cât durează pacea lui Trump. Tensiuni la granița dintre Thailanda și Cambodgia. Un soldat a fost omorât, iar alți patru au fost răniți
Externe
Cât durează pacea lui Trump. Tensiuni la granița dintre Thailanda și Cambodgia. Un soldat a fost omorât, iar alți patru au fost răniți
Trump, despre Zelenski: „Trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că nu a citit încă propunerea americană”
Externe
Trump, despre Zelenski: „Trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că nu a citit încă propunerea americană”
O femeie a sărit de la etajul 10, cu gemenii ei de 3 ani în braţe
Externe
O femeie a sărit de la etajul 10, cu gemenii ei de 3 ani în braţe
O femeie de 78 de ani a câștigat la loterie 120 de milioane de euro, dar a rămas fără o bună parte din sumă. Ce a făcut cu banii
Externe
O femeie de 78 de ani a câștigat la loterie 120 de milioane de euro, dar a rămas fără o bună parte din sumă. Ce a făcut cu banii
Ultima oră
18:29 - Alina Sorescu, noi dezvăluiri halucinante din căsnicia cu fostul soț. Ce făcea Alexandru Ciucu la începutul relației: „Își dorea foarte mult să …”
18:27 - „Oferta de împăcare” a lui Lucian Viziru pentru fratele său, Augustin: „Mi-a zis: ‘Nu’”
18:00 - Cât costă un bilet pentru cel mai lung zbor cu avionul? Leagă două mari orașe ale lumii, într-o cursă de 29 de ore
17:34 - Scandal în Parlament: AUR și PSD au cerut demisia Dianei Buzoianu. Reacția ministrei: „Sunteți ca un casetofon stricat. Habar nu aveți să citiți un document” (VIDEO)
17:32 - Bătălia finală în instanță: Decizia judecătorilor în cazul lui Călin Georgescu. Ce pedeapsă riscă suveranistul
17:17 - Castele și conace, scoase la vânzare în Franța. Prețurile sunt imbatabile. Costă cât un apartament în București
16:54 - Fiica Oanei Roman are probleme de sănătate: „Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control”. Cum s-a declanșat afecțiunea
16:44 - Cum va fi vremea înainte de Crăciun? ANM a publicat prognoza pentru perioada 08-21 decembrie 2025
16:41 - Ce salariu va avea Adi Vasile, noul prezentator Survivor. E mult mai mic decât cel de la CSM București
16:30 - CTP a analizat „realizările” lui Nicușor Dan de când e președinte. Cum arată „rodnicul bilanț”