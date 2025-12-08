Un cutremur cu magnitudinea preliminară de peste 7 grade s-a produs, luni, în largul coastelor Japoniei. Autoritățile locale au emis alertă de tsunami, informează presa internațională.

Alertă de tsunami în Japonia, după un cutremur

Agenția Japoneză de Meteorologie (JMA) a dat cutremurul la magnitudine de 7,2, iar agenţia americană de monitorizare geologică, USGS, la 7,6.

Seismul s-a produs la ora locală 23:15 (16:15, ora României), la o adâncime de 53 de km. Epicentrul a fost în largul prefecturii Aomori.

O replică de 5,5 grade a fost înregistrată 18 minute mai târziu.

Agenția Japoneză de Meteorologie a emis o alertă de . Sunt așteptate valuri de până la trei metri, care ar putea ajunge chiar la 1.000 de kilometri de epicentru.

Centralele nucleare din zona respectivă au intrat deja în stare de verificare.