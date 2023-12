Alertă în marile orașe europene: Grupurile islamiste planifică atacuri teroriste de Crăciun

Poliția este în alertă în marile orașe europene înainte de Crăciun, după ce serviciile din Austria, Germania, Spania și Marea Britanie au primit indicii cu privire la planurile unui grup islamist de a desfășura mai multe atacuri teroriste în noaptea de Anul Nou și de Crăciun. Potrivit slujbele de Crăciun din Köln, Viena și Madrid ar putea fi posibile ținte ale acestor atacuri.

„Watch out for terror attacks around Christmas, guys. No idea why you’d need to do this at Christmas though, haha.”

Mai multe persoane suspectate că plănuiau atacuri în perioada sărbătorilor au fost arestate în Austria și Germania. Echipele de securitate urmărește cu atenția activitatea în catedrala din Köln. Catedrala a fost percheziționată cu câini special dresați, iar măsurile de securitate au fost intensificate.

🇦🇹 🔴‼️ BREAKING: TERROR ALERT LEVEL RAISED IN VIENNA

Austria, Germany & Spain have received information that an Islamist terrorist cell may carry out attacks in Europe on New Year’s Eve or Christmas. Targets could also include Christmas services in Cologne, Vienna & Madrid.

— Lounge Digest (@loungedigest)