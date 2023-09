Alertă în Serbia! Armata este pregătită să intervină între polițiști și protestatari

Marea Britanie, Franţa, Italia, Germania şi Statele Unite au condamnat decizia autorităţilor din Kosovo de a forţa accesul în clădirile municipale din nordul provinciei, cerându-le să se retragă şi să detensioneze situaţia.

„Condamnăm decizia Kosovo de a forţa accesul în clădirile municipale din nordul Kosovo, în ciuda apelului nostru la calm. Solicităm autorităţilor kosovare să se retragă imediat, să detensioneze situaţia şi să se coordoneze îndeaproape cu EULEX (misiunea UE) şi KFOR (misiunea NATO) în Kosovo”, au transmis cele cinci state într-o declaraţie comună postată pe site-ul web al guvernului britanic, conform Reuters.

Ten people were injured in clashes between police and ethnic Serbian protesters in Kosovo who had tried to prevent a new ethnic Albanian mayor from entering his office on May 26.

In response, Serbian President Aleksander Vucic dispatched the army to the administrative border

