Ambasadorul SUA la Paris acuză administrația Macron de „lipsă de acțiuni suficiente” în lupta împotriva antisemitismului

Ambasadorul american la Paris, Charles , a acuzat administrația președintelui Emmanuel de „lipsă de acțiuni suficiente” în lupta împotriva antisemitismului. Parisul a respins acuzațiile.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Răspunsul Franței

Ambasadorul american la Paris, Charles Kushner, și-a exprimat „profunda îngrijorare” față de creșterea actelor antisemite în Franța și a reiterat criticile recente ale premierului israelian Benjamin Netanyahu, conform .

Kushner a susținut că „antisionismul este antisemitism”. El a afirmat că „nu trece o zi în Franţa fără ca evreii să fie agresaţi pe străzi, sinagogile şi şcolile să fie avariate şi afacerile deţinute de evrei să fie vandalizate. Chiar Ministerul de Interne al guvernului dvs. constată că (până şi) grădiniţele au fost ţinta actelor de vandalism antisemit”.

Mai mult, a criticat și sistemul educațional francez pentru „persistența ignoranței privind Holocaustul”.

Ministerul francez de Externe a calificat acuzațiile drept „inacceptabile”.

El a mai spus că acestea contravin principiului neamestecului în afacerile interne și „nu reflectă nivelul relației transatlantice” dintre cele două țări.

Parisul a respins acuzațiile și a afirmat că autoritățile franceze sunt „total mobilizate” împotriva antisemitismului și că asemenea afirmații „subminează încrederea dintre aliați”. Ambasadorul american a fost convocat luni pentru explicații.

Criticile vin în urma unei creșteri a incidentelor antisemite în Franța după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, dar și al tensiunilor legate de recunoașterea statului Palestina de către Franța la ONU.