Ambasadorul SUA la Paris acuză administrația Macron de „lipsă de acțiuni suficiente” în lupta împotriva antisemitismului

Selen Osmanoglu
25 aug. 2025, 07:43
Ambasadorul SUA la Paris acuză administrația Macron de „lipsă de acțiuni suficiente” în lupta împotriva antisemitismului
Sursa foto: Facebook

Ambasadorul american la Paris, Charles Kushner, a acuzat administrația președintelui Emmanuel Macron de „lipsă de acțiuni suficiente” în lupta împotriva antisemitismului. Parisul a respins acuzațiile.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Răspunsul Franței

Ce s-a întâmplat

Ambasadorul american la Paris, Charles Kushner, și-a exprimat „profunda îngrijorare” față de creșterea actelor antisemite în Franța și a reiterat criticile recente ale premierului israelian Benjamin Netanyahu, conform Adevărul.

Kushner a susținut că „antisionismul este antisemitism”. El a afirmat că „nu trece o zi în Franţa fără ca evreii să fie agresaţi pe străzi, sinagogile şi şcolile să fie avariate şi afacerile deţinute de evrei să fie vandalizate. Chiar Ministerul de Interne al guvernului dvs. constată că (până şi) grădiniţele au fost ţinta actelor de vandalism antisemit”.

Mai mult, a criticat și sistemul educațional francez pentru „persistența ignoranței privind Holocaustul”.

Răspunsul Franței

Ministerul francez de Externe a calificat acuzațiile drept „inacceptabile”.

El a mai spus că acestea contravin principiului neamestecului în afacerile interne și „nu reflectă nivelul relației transatlantice” dintre cele două țări.

Parisul a respins acuzațiile și a afirmat că autoritățile franceze sunt „total mobilizate” împotriva antisemitismului și că asemenea afirmații „subminează încrederea dintre aliați”. Ambasadorul american a fost convocat luni pentru explicații.

Criticile vin în urma unei creșteri a incidentelor antisemite în Franța după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, dar și al tensiunilor legate de recunoașterea statului Palestina de către Franța la ONU.

