Acasa » Externe » Mari semne de întrebare după ancheta morții lui Felix Baumgartner. Ce au găsit procurorii italieni

George Lupu
25 aug. 2025, 18:35
Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner. Sursa foto: Hepta - Actionpress / Niederm

Procurorii italieni au publicat luni, 25 august, primele concluzii privind accidentul în care și-a pierdut viața Felix Baumgartner.

Care sunt primele rezultate din ancheta morții lui Felix Baumgartner

Circumstanțele tragediei de la Porto Sant’Elpidio, Italia, rămân încă neclare, însă ancheta arată că nu a fost vorba de o defecțiune tehnică.

Baumgartner, cunoscut în întreaga lume pentru saltul său din stratosferă, a murit pe 17 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani, după ce parapanta sa motorizată s-a prăbușit. Expertiza efectuată de consultantul Parchetului, Marco Rech, a stabilit că motorul și elicea aparatului erau în perfectă stare de funcționare.

Medicul legist a confirmat că sportivul a reușit să deschidă parașuta înainte de impact, ceea ce arată că a fost conștient până la final. Autopsia a exclus și ipoteza unui infarct sau a unui accident cerebral.

Momentul prăbușirii a fost surprins de un martor ocular, Giuseppe Frigerio, angajat în serviciile de urgență. Acesta a povestit că aparatul „a căzut ca o rachetă” între două piscine ale unui complex turistic, potrivit cancan.ro.

În prezent, anchetatorii iau în calcul o posibilă eroare umană sau factori externi neprevăzuți. Investigația este derulată sub suspiciunea de omor din culpă, iar imaginile de pe camera pe care sportivul o purta în timpul zborului ar putea oferi detalii decisive. Raportul final este așteptat în aproximativ 60 de zile.

Cine va moșteni averea lăasată în urmă de Felix Baumgartner

Potrivit agenției APA, care citează pompierii sosiți la fața locului, sportivul a pierdut controlul asupra parapantei motorizate și s-a prăbușit în piscina unui hotel.

Deși formau un cuplu de peste zece ani, Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner nu erau căsătoriți și nu aveau copii.

Astfel, vedeta TV nu va moșteni nimic din averea estimată la 250 de milioane de euro, care va reveni părinților lui Baumgartner, Eva și Felix Senior, precum și fratelui său, Gerard.

Conform ProTV, sportivul avea și o asigurare de viață în valoare de 500 de milioane de euro, sumă ce va fi direcționată tot către familia acestuia.

