Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: Prezența militară aliată și americană trebuie să fie mult mai robustă în România

Ambsadorul României în Statele Unite ale Americii a transmis că trebuie să fie mai robustă ținând cont că avem cel mai mare număr de kilometri de frontieră comună cu Ucraina.

Andrei Muraru susține că există provocări și în Transnistria, dar și în Insula Șerpilor, astfel încât situațiile complicate obligă la o regândire a întregului sistem de Securitate, potrivit Digi24.

„ România este țara din UE și NATO care are cea mai lungă graniță cu Ucraina”

„Aducerea în România a unui batalion, batalion Striker, a dublat numărul de soldați americani, dar cred că . Noi credem că prezența militară aliată și americană, în particular, trebuie să fie mult mai robustă, pentru că România este țara din UE și NATO care are cea mai lungă graniță cu Ucraina, peste 650 kilometri, are peste 250 km de coastă cu Marea Neagră”, a transmis Andrei Muraru.

Ambasadorul este de părere că România este într-o postură foarte bună în acest moment, nu doar pentru că a devenit patria a peste 1 milion de refugiați ucraineni, ci pentru că a investit în parteneriatul strategic cu SUA, parteneriat care s-a născut și s-a construit după ce România a ratat includerea în NATO, la summitul Alianței de la Madrid din 1997, relatează sursa citată.

„Cred că suntem într-o situație cu mult mai bună decât am fi fost înainte de 2004 când am intrat în NATO. Este clar că din acest punct de vedere putem să fim siguri că orice atac din partea Federației Ruse sau unui alt actor ar atrage activarea Articolului 5, care înseamnă membre ale NATO”, a menționat ambasadorul României în SUA.