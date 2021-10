Andrew Cuomo, fostul guvernator din New York, inculpat pentru agresiune sexuală

La două luni de la demisia sa, Andrew Cuomo a fost găsit inculpat pentru două cazuri de agresiune sexuală, arată digi24. Demisia sa a venit, deoarece mai multe femei l-au acuzat de agresiune sexuală, demisia sa fiind cerută atât de ambele partide, cât și de președintele SUA, Joe Biden.

„Vreau să știe din adâncul inimii că niciodată nu am fost și nu aș fi lipsit de respect față de o femeie, nu aș trata vreo femeie altfel decât mi-aș dori să fie tratate, iar acesta este adevărul onest în fața lui Dumnezeu. Tatăl vostru a făcut greșeli și și-a cerut scuze, și a învățat din ele, și despre asta este vorba în viață”, a transmis Andrew Cuomo, pentru fiica sa.

Acesta a fost acuzat și în luna martie de agresiune sexuală, dar acesta a declarat că „Cred că la muncă mă joc şi fac glume care mi se par amuzante”.

AFP a declarat că o plângere pentru delict a fost depusă împotriva fostului guvernator.

#BREAKING: A misdemeanor complaint for forcible touching has been filed against former New York Governor Andrew Cuomo, according to a copy of the complaint obtained by CBS News on Thursday. https://t.co/NzoZCzPtpa

— CBS Los Angeles (@CBSLA) October 28, 2021