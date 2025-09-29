Andrew Tate făcea subiectul unei urmăriri penale în Marea Britanie, ca parte a unui proces civil la Înalta Curte din Londra. În ciuda acuzațiilor care i-au fost aduse de către patru femei, luni, Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) din Marea Britanie a anunțat că nu există suficiente dovezi pentru a justifica urmărirea penală.

Ce acuzații i-au adus patru femei lui Andrew Tate

Cele patru femei îl acuză pe Andrew Tate de violență sexuală, una dintre victime susținând că a fost strânsă de gât de mai multe ori, biciuită cu o curea și i-a fost îndreptat un spre cap, în 2015.

Într-o audiere anterioară, lui Andrew Tate au declarat că bărbatul „neagă toate acuzațiile”.

În ciuda acuzațiilor extrem de grave care i-au fost aduse de către victime lui Andrew Tate, Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) a declarat luni că nu a fost îndeplinit criteriul legal pentru ca influencerul să fie acuzat penal.

„Am efectuat o nouă revizuire a unui dosar în legătură cu acuzațiile de agresiune și viol între 2013 și 2015. În urma unei analize atente a probelor furnizate de poliția din Hertfordshire, am concluzionat că testul nostru legal pentru urmărirea penală nu a fost îndeplinit și că nu trebuie luate alte măsuri. Am informat toate părțile cu privire la decizia noastră și ne-am oferit să ne întâlnim cu reclamanții pentru a explica raționamentul nostru mai detaliat”, a declarat un purtător de cuvânt al CPS, potrivit .

Ce a transmis avocatul lui Andrew Tate după decizia CPS

Avocatul lui Andrew Tate din Marea Britanie, Andrew Ford, a salutat decizia. Acesta a sugerat că oamenii vor înțelege hotărârea după ce probele de la dosar vor fi analizate în timpul procedurii civile.

„În ciuda multor presiuni externe, probele vorbesc de la sine în acest caz, iar Serviciul Procuraturii Coroanei a confirmat pe bună dreptate că probele sunt inadecvate pentru a oferi o perspectivă realistă de condamnare. Motivul pentru care CPS a luat această decizie va deveni evident atunci când probele vor fi analizate în timpul procedurilor civile. Ne bucurăm că acesta este încă un exemplu de potențial dosar penal împotriva lui Andrew Tate care este abandonat”, a declarat Andrew Ford, avocatul lui Andrew Tate.

Femeile au intentat un proces civil împotriva lui Andrew Tate la Înalta Curte din Londra după ce Serviciul Procuraturii Coroanei a decis în 2019 să nu-l urmărească penal pe influencer.

Trei dintre ele l-au raportat pe Tate poliției din Hertfordshire, care a decis închiderea anchetei în același an în care a fost deschisă.