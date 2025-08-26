O tânără de 15 ani, din Mexic, a avut parte de o aniversare ca în filme. Mii de necunoscuţi s-au adunat pe un stadion pentru a o sărbători, asta după ce niciunul dintre prietenii ei nu s-a prezentat la petrecere.
Totul a început atunci când tatăl tinerei, pe nume Iseala, a anunţat pe internet că donează mâncarea rămasă de la petrecerea fiicei sale, care a împlinit 15 ani. Gestul i-a impresionat pe internauți, astfel că proprietarii mai multor magazine și restaurante au organizat încă o petrecere pentru tânără, iar mai multe trupe au fost plătite de Primărie să vină să cânte la eveniment. Vestea a făcut rapid înconjorul internetului, astfel că au venit invitaţi de la sute de kilometri distanţă, unii chiar din Statele Unite.
„A devenit o ştire naţională. Când am văzut la televizor, acasă, ne-am entuziasmat şi ne-am hotărât să venim. O ştim doar de pe conturile de socializare, dar am văzut ce se organizează şi am vrut să petrecem şi noi”, spun oamenii.
Îmbrăcată în rochie roz şi extrem de emoţionată, Iseala şi-a făcut apariţia la eveniment într-o maşină decapotabilă. Cadourile i-au întrecut aşteptările, deşi a cerut invitaţilor să aducă doar jucării care să poate fi, ulterior, donate. Darul cel mare a fost o bursă care o va ajuta să îşi continue studiile.
„Sunt emoţionată să văd câtă lume a venit din toate părţile ţării. Nu mi-am imaginat niciodată aşa ceva. Am plâns de bucurie pentru că asta îmi doream cel mai mult!”, a declarat Isela Morales, sărbătorită, potrivit Observator News.
Petrecerea până în zori, în ciuda averselor de ploaie.