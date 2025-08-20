B1 Inregistrari!
Taxa pe apa de ploaie pentru români. Mulți consumatori nu înțeleg de ce trebuie s-o plătească

Adrian Teampău
20 aug. 2025, 23:28
Taxa pe apa de ploaie pentru români. Mulți consumatori nu înțeleg de ce trebuie s-o plătească
Sursa Foto: Freepik

Pe lângă celelalte utilități, consumul de apă potabilă și canalizare, pe facturile românilor apare și „taxa pe apa de ploaie”. Iar mulți nu înțeleg de ce trebuie să scoată bani din buzunar pentru apa ce vine de la Dumnezeu.

Cuprins:

  • Ce este taxa pe apa de ploaie
  • Cine achită costurile pentru procesare

Ce este taxa pe apa de ploaie

Mulți români care văd pe factura de utilități că trebuie să plătească pentru apa provenită din precipitații care ajunge în canalizare. Autoritățile spun că odată ce ajunge în sistemul de canalizare apa de ploaie, parcurge un proces similar cu cel al apelor uzate menajere, iar românii trebuie să plătească pentru a fi colectată, transportată și ulterior tratată pentru a îndeplini standardele de mediu înainte de a fi evacuată în natură.

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) a dat o serie de explicații cu privire la instituirea acestei taxe, după apariția mai multor comentarii pe acest subiect, în spațiul public. În acest context, a fost explicat și modul de calcul pentru taxa respectivă.

Calculul tarifelor pentru apa meteorică are la bază cheltuielile pe care le au operatorii de apă-canal cu procesarea întregului volum de apă uzată, Drept urmare, apa de ploaie este taxată la același tarif ca și apele uzate provenite din gospodării.

Cine achită costurile pentru procesarea apei de ploaie

Potrivit site-ului apa-canal.ro, obligația de plată pentru colectarea și evacuarea apei de ploaie revine celor care o deversează în sistemul public de canalizare. Mai exact, apele provenite din precipitații, precum ploaia sau topirea zăpezii, se scurg de pe acoperișuri, terase, platforme industriale ori curți interioare, în rețelele de canalizare. Această prevedere se aplică atât persoanelor fizice, cât și celor juridice.

Această taxă se plătește, cu precădere în mediul urban unde, din cauza suprafețelor betonate sau asfaltate, apa de ploaie nu se poate infiltra natural în sol. În consecință, aceste ape ajung în rețeaua de canalizare, unde sunt procesate la fel ca și celelalte ape uzate.

În concluzie, consumatorii nu sunt taxați pentru apa de ploaie în sine, ci pentru serviciile prestate de operatorii de furnizare. Aceste servicii includ colectarea, transportul și epurarea apelor provenite din precipitații, conform profit.ro.

