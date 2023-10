Armata israeliană prezintă imagini video care ar arăta că explozia de la spitalul din Gaza a fost cauzată de un tir de rachetă eșuat al Jihadului Islamic (VIDEO)

Forțele de Apărare Israeliene au publicat miercuri un videoclip de 30 de secunde care arată că explozia mortală a spitalului din orașul Gaza nu ar fi putut fi rezultatul unui atac aerian israelian, potrivit .

Oficialii palestinieni au dat vina pe Israel pentru bombardamentul despre care se crede că a ucis sute de oameni, în timp ce oficialii israelieni spun că o rachetă trasă de Jihadul Islamic a provocat explozia.

Folosind imagini care arată daune provocate de incendiu la mai multe vehicule în parcarea spitalului, montajul prezentat de IDF sugerează că un incendiu a izbucnit la spital ca urmare a lansării eșuate de rachetă de către grupul terorist Jihad Islamic. IDF a adăugat că nu există semne vizibile de cratere sau daune semnificative la clădiri care ar rezulta în urma unui atac aerian.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.

IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization:

— Israel Defense Forces (@IDF)