Armata ucraineană a lansat, în premieră, un atac pe pământ rusesc, utilizând o armă americană

Armata ucraineană pe pământ rusesc, în zona Bryansk la circa 2 kilometri de granița dintre cele două țări. Atacul a fost executat, în premieră, cu o armă primită de la americani.

Potrivit surselor, ucrainenii au utilizat o dronă kamikaze Switchblade primite din SUA și cu care ar fi atacat agenți FSB ai Rusiei la punctul de frontieră Troebortnoe, menționează

: In a first for the war so far, today Ukrainian forces are confirmed to have used a US-supplied Switchblade 300 loitering munition on Russian territory, at the Troebortnoe crossing in Oblast, barely 2km from the Ukrainian border (51.88214, 34.34705).

Miercuri, au apărut imagini pe internet în care se vede cum o dronă explodează la o distanță mică de o mașină lângă care erau oameni. După explozie, una dintre personae a căzut secerată, iar alta a reușit cu greu să se ridice în urma exploziei.

Sursele rusești au afirmat că în atac ar fi murit un civil și alții trei au fost răniți. Nu este de așteptat ca Rusia să confirme dacă cei vizați de atac erau agenți FSB sau nu.

According to Russian sources, 1 civilian was killed, 3 more injured. The Ukrainian side claims FSB agents were targeted.

Though we can’t comment on the accuracy of either claim, it is quite significant that a US-supplied weapon has been used by Ukraine against Russian territory.

