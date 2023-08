Atac armat în fața consulatului onorific al Suediei / O angajată din Turcia a fost grav rănită

O angajată din Turcia a fost grav rănită marți, 1 august, într-un atac armat asupra consulatului onorific al Suediei. Nefericita întâmplare s-a produs în provincia Izmir din vestul Turciei, autorul fiind arestat, conform oficialilor și relatărilor mass-media, scrie .

Atacul a comis o persoană „dezechilibrată mintal” în districtul Konak din Izmir, în jurul orei 09:45 GMT, potrivit Biroului guvernatorului, care nu a menționat consulatul.

În urma atacului armat din fața consulatului onorific al Suediei, femeia care lucra acolo era secretară și este în stare critică.

Biroul guvernatorului a precizat că autoritățile au arestat atacatorul și că au deschis o anchetă.

În prezent, Suedia trece printr-o criză diplomatică, după ce mai multe musulmane au acuzat țara că a autorizat profanarea Coranului pe teritoriul său.

