Acasa » Externe » Trei persoane au fost ucise într-un atac armat la o școală catolică din SUA. Alte 17 victime au fost rănite (FOTO)

Răzvan Adrian
27 aug. 2025, 20:32
sursă foto: captură YT

Un tânăr înarmat a început să tragă în timpul unei slujbe la Annunciation Catholic School din Minneapolis, SUA, provocând moartea a două copii și a unui adult, și rănind alte 17 persoane.

Atacatorul s-a sinucis după ce a tras zeci de focuri asupra celor care erau acolo, informează Reuters, citat de Agerpres.

Cuprins:

  • Cum au intervenit autoritățile
  • Care este situația victimelor
  • Care sunt reacțiile oficiale legate de incident

Cum au intervenit autoritățile

Incidentul s-a petrecut miercuri, la doar două zile după ce a început noul an școlar, într-o zonă rezidențială din cel mai mare oraș al statului Minnesota. Atacatorul, un tânăr de aproximativ 20 de ani, era dotat cu o pușcă, o armă de vânătoare și un pistol.

Martorii au relatat că oamenii au încercat să se adăpostească în timp ce focurile de armă erau trase prin feroneria bisericii. Televiziunile locale au surprins imagini cu părinți și elevi care treceau pe sub benzile galbene ale poliției pentru a ieși în siguranță din școală.

„Acesta a fost un act deliberat de violență împotriva copiilor nevinovați și altor persoane care se închinau. Cruelitatea și lașitatea de a trage într-o biserică plină de copii sunt absolut de neînțeles,” a declarat șeful poliției din Minneapolis, Brian O’Hara, conform Reuters, citat de Agerpres.

Care este situația victimelor

Autoritățile au anunțat că 15 copii și doi adulți au fost internați în spitale din oraș, majoritatea având răni cauzate de împușcături.

Oficialii nu au făcut public numele atacatorului și continuă să investigheze un posibil motiv.

Investigatori analizează mai multe videoclipuri postate online, care ar fi putut fi încărcate chiar de către tânăr postate pe platformele de streaming unde se afla înarmat, conform unor surse apropiate anchetei. Poliția a menționat că tânărul nu avea un istoric infracțional.

Primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a transmis un mesaj emoționant în cadrul unei conferințe de presă: „Nu spuneți doar că este vorba despre gânduri și rugăciuni în acest moment. Acești copii se rugau literalmente. Era prima săptămână de școală. Se aflau într-o biserică.”, a spus acesta, potrivit surselor.

Care sunt reacțiile oficiale legate de incident

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a fost informat despre situație și a menționat că FBI este deja la fața locului. „Vă rog să vă alăturați mie în rugăciune pentru toți cei implicați!” a scris acesta pe rețelele sociale, conform surselor citate

De asemenea, secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a confirmat că instituția colaborează cu autoritățile locale și monitorizează cazul. Poliția a menționat că atacul de la Annunciation Catholic School nu este legat de alte trei incidente armate care au avut loc în Minneapolis în ultimele zile.

Orașul se confruntă cu un val de violențe armate în ultimii ani, în special după uciderea lui George Floyd în 2020, care a dus la proteste masive și a generat probleme de personal în cadrul poliției.

