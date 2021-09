Atac armat la o universitate din Rusia, cu zeci de morți. Studenții au sărit pe geam, pentru a se salva. Cristian Diaconescu: „Un nou fenomen, de autoradicalizare” (VIDEO)

Un nou atac armat la o unitate de învățământ din Rusia, după masacrul din luna mai. Un individ în vârstă de 18 ani a ucis mai mulți studenți din Universitatea de Stat din Perm, una dintre cele mai vechi din regiunea Ural.

Aproape 20 de oameni ar fi fost asasinați. Poliția a intervenit ferm și l-a împiedicat pe atacator să ucidă mai multe persoane. Astfel, trupele de intervenție l-au împușcat pe adolescentul care a provocat haosul.

Au fost momente de groază în Universitatea din Perm. Disperați, studenții au sărit pe geam, pentru a se salva.

Atacatorul a fost filmat în timp ce se pregătea să intre în clădirea universității. Din primele informații, ar fi vorba despre un tânăr cu tulburări psihice.

Înainte de a comite atacul, puștiul a publicat pe internet o postare în care a anunțat că totul a fost planificat chiar de el.

Cristian Diaconescu, președinte PMP, a comentat cazul șocant din Rusia.

„Probabil că acesta este adevărul (n.r. – nu este un atac terorist) (…) Se pare că se adaugă un nou fenomen, de autoradicalizare, fie într-un scop de natură politică, fie personal”, a comentat Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, pentru B1 TV.

