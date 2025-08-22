Atac în Columbia. Cinci persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite

Cel puțin cinci persoane au fost ucise și zeci de persoane rănite după ce un -capcană a pe o stradă aglomerată din orașul Cali din vestul Columbiei.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Alte atacuri

Ce s-a întâmplat

Conform primelor raporte, au fost rănite 36 de persoane. Explozia a vizat Școala de Aviație Militară Marco Fidel Suarez din nordul orașului.

Alejandro Eder, primarul orașului Cali, a condamnat atacul și a spus că oferă o recompensă celor care au oferit informații despre autorii atacului, conform .

Alte atacuri

Un alt atac a avut loc joi, 21 august, împotriva unui elicopter al poliției. În acest caz, cel puțin 12 persoane au fost ucise, într-o zonă rurală din afara orașului Medellin, în nord-vestul țării.

Președintele și conducerea militară au anunțat că vor convoca consiliul de securitate pentru a „defini măsuri suplimentare de protecție” pentru cetățeni.

„Statul nu va ceda terorismului. Aceste crime vor fi urmărite și pedepsite cu toată forța legii”, a declarat Ministerul Apărării pe rețelele de socializare.

Ce spune Ministrul Apărării

Ministrul Apărării, Pedro Sanchez, a clasificat explozia drept un „atac terorist” și a dat vina pe „cartelul narco alias Mordisco”.

Cât despre atacul de joi, asupra elicopterului, președintele Columbiei, Gustavo Petro, a declarat că aeronava se afla într-o misiune de eradicare a culturilor de frunze de coca, un ingredient principal în cocaină. Elicopterul s-a prăbușit la sol după ce a fost lovit de o dronă.

Sánchez a declarat că atacul a fost comis de gruparea de gherilă EMC, cea mai mare ramură a FARC.