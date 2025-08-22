B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Atac în Columbia. Cinci persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite

Atac în Columbia. Cinci persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite

Selen Osmanoglu
22 aug. 2025, 07:30
Atac în Columbia. Cinci persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite
Sursa foto: Shutterstock

Cel puțin cinci persoane au fost ucise și zeci de persoane rănite după ce un camion-capcană a explodat pe o stradă aglomerată din orașul Cali din vestul Columbiei.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Alte atacuri

Ce s-a întâmplat

Conform primelor raporte, au fost rănite 36 de persoane. Explozia a vizat Școala de Aviație Militară Marco Fidel Suarez din nordul orașului.

Alejandro Eder, primarul orașului Cali, a condamnat atacul și a spus că oferă o recompensă celor care au oferit informații despre autorii atacului, conform Adevărul.

Alte atacuri

Un alt atac a avut loc joi, 21 august, împotriva unui elicopter al poliției. În acest caz, cel puțin 12 persoane au fost ucise, într-o zonă rurală din afara orașului Medellin, în nord-vestul țării.

Președintele și conducerea militară au anunțat că vor convoca consiliul de securitate pentru a „defini măsuri suplimentare de protecție” pentru cetățeni.

„Statul nu va ceda terorismului. Aceste crime vor fi urmărite și pedepsite cu toată forța legii”, a declarat Ministerul Apărării pe rețelele de socializare.

Ce spune Ministrul Apărării

Ministrul Apărării, Pedro Sanchez, a clasificat explozia drept un „atac terorist” și a dat vina pe „cartelul narco alias Mordisco”.

Cât despre atacul de joi, asupra elicopterului, președintele Columbiei, Gustavo Petro, a declarat că aeronava se afla într-o misiune de eradicare a culturilor de frunze de coca, un ingredient principal în cocaină. Elicopterul s-a prăbușit la sol după ce a fost lovit de o dronă.

Sánchez a declarat că atacul a fost comis de gruparea de gherilă EMC, cea mai mare ramură a FARC.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ultimatum pentru Hamas. Israelul amenință cu distrugerea orașului Gaza
Externe
Ultimatum pentru Hamas. Israelul amenință cu distrugerea orașului Gaza
Atacurile ucrainene produc consecințe în economia rusă. Prețurile la benzină au explodat
Externe
Atacurile ucrainene produc consecințe în economia rusă. Prețurile la benzină au explodat
Jaf la benzinărie încheiat tragic. Un polițist a fost împușcat mortal
Externe
Jaf la benzinărie încheiat tragic. Un polițist a fost împușcat mortal
Ghid pentru românii care vor să cumpere proprietăți imobiliare în Grecia – informații utile de la fondatorii imobiliareGrecia.ro
Externe
Ghid pentru românii care vor să cumpere proprietăți imobiliare în Grecia – informații utile de la fondatorii imobiliareGrecia.ro
Israelul a început prima fază a asaltului asupra oraşului Gaza. Analistul politic Andrei Schwartz: “Hamasul trebuie să elibereze ostaticii. Hamasul nu mai poate să guverneze Fâșia Gaza pentru că Israelul a fost păcălit ani de zile” (VIDEO)
Externe
Israelul a început prima fază a asaltului asupra oraşului Gaza. Analistul politic Andrei Schwartz: “Hamasul trebuie să elibereze ostaticii. Hamasul nu mai poate să guverneze Fâșia Gaza pentru că Israelul a fost păcălit ani de zile” (VIDEO)
A intrat în Cartea Recordurilor, la 102 ani. Cine este cel mai în vârstă bărbat care a urcat pe Muntele Fuji
Externe
A intrat în Cartea Recordurilor, la 102 ani. Cine este cel mai în vârstă bărbat care a urcat pe Muntele Fuji
Armand Goșu, despre Summitul din Alaska: “E foarte dificil să nu ajungi la concluzia că Putin e câștigătorul”/ “Toată lumea e într-o competiție, să îl păcălim pe Trump” (VIDEO)
Externe
Armand Goșu, despre Summitul din Alaska: “E foarte dificil să nu ajungi la concluzia că Putin e câștigătorul”/ “Toată lumea e într-o competiție, să îl păcălim pe Trump” (VIDEO)
Tragedie pentru o familie din SUA. O femeie și-a ucis soțul și copiii. Ce declarase înainte de incident
Externe
Tragedie pentru o familie din SUA. O femeie și-a ucis soțul și copiii. Ce declarase înainte de incident
Slovacia își monitorizează populația de urși. Măsura este necesară după creșterea agresiunilor provocate de animale
Externe
Slovacia își monitorizează populația de urși. Măsura este necesară după creșterea agresiunilor provocate de animale
Forța de garantare a păcii în Ucraina va fi în România. SUA ar putea trimite F-35 la Constanța
Externe
Forța de garantare a păcii în Ucraina va fi în România. SUA ar putea trimite F-35 la Constanța
Ultima oră
11:26 - De ce merită să joci poker: Care sunt atuurile acestui joc de cărți atât de complex?
11:24 - Fetiță de 9 ani, agresată în plină stradă. Bunica ei era de față. Ce s-a întâmplat cu agresorul
11:13 - Partener strategic în managementul proiectelor de print: WEB2PRINT București
10:55 - Polițist de penitenciar, reținut pentru că ar fi sprijinit traficanți de droguri. Ce au transmis autoritățile
10:32 - Ultimatum pentru Hamas. Israelul amenință cu distrugerea orașului Gaza
10:30 - Artiști de muzică populară, condamnați după ce au fost acuzați că au înșelat statul în pandemie. Ce nume sonore din folclor se află pe listă
10:28 - Captură pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a doi români care veneau din Dubai
10:10 - Avantajele pompelor cu pistoane față de alte tipuri de pompe hidraulice
09:56 - Bărbat de 46 de ani, găsit mort la Cotul Măcinului. Cum a dispărut în apele Dunării
09:51 - „Îmi pune mâna pe picior”. Mesajul disperat al unei tinere, înainte ca șoferul de ride-sharing să provoace un accident