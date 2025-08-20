B1 Inregistrari!
Tragedie în Afganistan. Peste 70 de persoane au murit după ce un autobuz cu migranți din Iran s-a ciocnit cu un camion

Selen Osmanoglu
20 aug. 2025, 11:25
Tragedie în Afganistan. Peste 70 de persoane au murit după ce un autobuz cu migranți din Iran s-a ciocnit cu un camion
Sursa foto: Pixabay / ValynPi14

Accident tragic în provincia Herat din Afganistan, marți seara. Au murit 76 de persoane, în urma coliziunii între un autocar care transporta migranţi reveniţi din Iran, un camion şi o motocicletă.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • 76 de persoane decedate

Ce s-a întâmplat

Purtătorul de cuvânt al guvernatorului provincial, Mohammad Yousuf Saeedi, a transmis miercuri într-un comunicat: 76 de persoane „şi-au pierdut viaţa (…) şi alte trei (erau) într-o stare critică”, după acest accident petrecut în districtul Guzara, în afara oraşului Herat din Afganistan, conform Adevărul.

Armata provincială a dezvăluit că au murit 19 copii. Poliţia a pus accidentul pe seama „vitezei excesive şi a neglijenţelor” şoferului autocarului.

76 de persoane decedate

Șoferul autocarului ar fi părăsit drumul principal după care ar fi intrat „violent” în coliziune cu o motocicletă, apoi cu un camion. Camionul transporta combustibil, iar acest lucru a provocat un incendiu.

Autocarul transporta afgani întorşi recent din Iran. Ei au urcat în vehicul la punctul de frontieră de la Islam Qala pentru a ajunge la Kabul.

Accidentul survine pe fondul unei campanii masive de expulzări lansată de Teheran împotriva a patru milioane de afgani fără acte de identitate de pe teritoriul său. Ei  au primit termen până la începutul lui septembrie să se întoarcă înapoi în ţara lor.

