tragic în provincia Herat din Afganistan, marți seara. Au murit 76 de persoane, în urma coliziunii între un care transporta migranţi reveniţi din Iran, un camion şi o motocicletă.

Ce s-a întâmplat

Purtătorul de cuvânt al guvernatorului provincial, Mohammad Yousuf Saeedi, a transmis miercuri într-un comunicat: 76 de persoane „şi-au pierdut viaţa (…) şi alte trei (erau) într-o stare critică”, după acest accident petrecut în districtul Guzara, în afara oraşului Herat din Afganistan, conform .

Armata provincială a dezvăluit că au murit 19 copii. Poliţia a pus accidentul pe seama „vitezei excesive şi a neglijenţelor” şoferului autocarului.

76 de persoane decedate

Șoferul autocarului ar fi părăsit drumul principal după care ar fi intrat „violent” în coliziune cu o motocicletă, apoi cu un camion. Camionul transporta combustibil, iar acest lucru a provocat un incendiu.

Autocarul transporta afgani întorşi recent din Iran. Ei au urcat în vehicul la punctul de frontieră de la Islam Qala pentru a ajunge la Kabul.

Accidentul survine pe fondul unei campanii masive de expulzări lansată de Teheran împotriva a patru milioane de afgani fără acte de identitate de pe teritoriul său. Ei au primit termen până la începutul lui septembrie să se întoarcă înapoi în ţara lor.