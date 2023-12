Atac sângeros în apropierea Turnului Eiffel. Un islamist a ucis o persoană și a rănit încă două

Un atac sângeros a avut loc sâmbătă seara în apropierea Turnului Eiffel din Paris. Un german a fost ucis, iar alte două persoane au fost rănite. Autoritățile au reușit să-l aresteze pe presupusul autor, un francez cunoscut pentru islamism radical și tulburări psihice.

Agresorul, un francez de 27 de ani, a înjunghiat mortal un turist german și a rănit un francez în vârstă de aproximativ 60 de ani și un turist străin cu un ciocan. Autorul a strigat „Allah Akbar” în timpul atacului. Această modalitate de operare aduce aminte de atacuri similare anterioare din capitala Franței și subliniază amenințarea pe care o reprezintă atacurile individuale cu arme improvizate.

Terrorist attack in Paris with hammer and knife shouting „Allah Akbar”. One dead and two injured.

