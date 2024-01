Atac terorist în apropierea mormântului unui important general asasinat în 2020, în Iran! Cel puțin 70 de persoane au murit și alte peste 150 au fost rănite în urma a două explozii

UPDATE:

Presa iraniană anunță un nou bilanț în urma celor două explozii din Iran: 73 de morți și 170 de răniți.

Știre inițială:

Cel puțin 20 de persoane au murit miercuri, 3 ianuarie, în urma a două explozii care au avut loc în apropierea mormântului generalului iranian Qassem Soleimani, care a fost arhitectul operațiunilor militare iraniene în Orientul Mijlociu. Televiziunea de stat iraniană susține că exploziile fac parte dintr-un „atac terorist”.

In the last few minutes, two explosions occurred in Iran, near the cemetery where Qassem Soleimani is buried, on the fourth anniversary of his death

The Iranians claim that this is an explosion of gas cylinders.

— Israel War Room (@IsraelWarRoom)