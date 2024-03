Atac terorist la Ierusalim. Trei persoane au fost ucise, iar alte 6 rănite, după ce au fost împușcate într-o stație de autobuz, de către doi membri ai Hamas (VIDEO) / UPDATE. Gruparea terorist a revendicat atacul și face apel la „escaladare”

Update 14.50: Hamas revendică atacul mortal de la Ierusalim și face apel la „escaladare”, informează site-ul .

Știrea inițială

Atac terorist la Ierusalim. Trei persoane au fost ucise, iar șase au fost rănite, două dintre ele grav, joi dimineață, conform

Potrivit poliției, în jurul orei 7:40, doi palestinieni înarmați au coborât dintr-un vehicul pe strada Weizman la intrarea principală în Ierusalim și au deschis focul asupra oamenilor într-o stație de autobuz.

Poliția a spus că doi soldați în afara serviciului și un civil înarmat din zonă au răspuns la foc, ucigându-i pe cei doi teroriști.

Atacatorii ar fi frații Murad Namr, 38 de ani, și Ibrahim Namr, 30 de ani, din Ierusalimul de Est.

Potrivit agenției de securitate Shin Bet, cei doi erau membri ai grupării Hamas și au fost anterior închiși pentru activitate teroristă.

Murad a fost închis între 2010 și 2020 pentru planificarea unor atacuri teroriste sub direcțiile unor elemente teroriste din Fâșia Gaza, iar Ibrahim a fost închis în 2014 pentru activitate teroristă nedezvăluită, a spus agenția.

Filmările au arătat că teroriștii erau înarmați cu o pușcă de asalt M-16 și pistol. La percheziția vehiculului polițiștii au găsit cantități mari de muniție.

Poliția a spus că ofițerii cercetau zona pentru a exclude orice alt atacator.

Serviciul de ambulanță a declarat că medicii săi au declarat decesul unei femei de 24 de ani la fața locului.

Un bărbat în vârstă și o femeie, care au fost răniți grav, au fost ulterior declarați morți, la un spital din Ierusalim.

Atacul de joi a avut loc în timp ce în timp ce armistiţiul dintre Israel şi Hamas era prelungit a șasea zi la rând.

Surveillance camera footage shows the shooting attack at the entrance to Jerusalem this morning. Two people were killed, and at least seven others were hurt. Two off-duty soldiers and an armed civilian shot the terrorists dead.

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian)